楊柳颱風「穿越台灣」可能性激增！　日氣象廳最新預測路徑曝

▲日本氣象廳最新預測路徑顯示，楊柳很有可能穿越台灣。（圖／日本氣象廳）



記者王佩翊／編譯

楊柳颱風11日上午從沖繩東南海域往西移動，中央氣象署與日本氣象廳都紛紛南修楊柳的移動路徑，預計對台影響越來越大。日本氣象廳則預估，楊柳將持續增強，並在12日至13日逼近沖繩先島群島，期間可能夾帶暴風圈通過。隨後繼續往台灣移動，14日上午颱風會在中國大陸登陸。

根據日本氣象廳觀測，楊柳11日上午9時位於日本南方海域（北緯21.2度，東經133.4度），以時速20公里的速度往西方移動。目前中心氣壓為985百帕，近中心最大風速每秒30公尺，瞬間最大陣風每秒45公尺。

日本氣象廳指出，12日至13日期間先島群島海面將因湧浪出現惡劣天氣，部分海域恐出現大浪，甚至大浪侵襲陸地的情況。12日當地風力會明顯增強，13日部分區域可能吹起非常強勁的風勢，呼籲民眾及船隻務必提高警覺，避免前往海邊或從事海上活動。

中央氣象署預報員劉沛滕表示，輕度颱風楊柳今日有機會變中度颱風，預估今深夜至12日早上可能發海上警報，而12日白天可能發陸上警報；13日至14日上半天影響最明顯，雖颱風移動速度較快，但13日雨勢可能很大。