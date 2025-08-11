福岡2男女「遭暴漲河水沖走」失蹤　破紀錄大雨轟日本九州

記者王佩翊／編譯

日本九州北部連日豪雨不斷，福岡縣福津市上西鄉的西鄉川10日突然氾濫，導致有2名60多歲的男女遭河水沖走。警消獲報後隨即投入搜救，但是截至11日上午仍未找到2名失蹤者。

九州北部地區受到鋒面影響，導致暖濕空氣流入，使大氣狀態十分不穩定，包含福岡縣、佐賀縣、長崎縣、大分縣、熊本縣都紛紛降下大雨，並且接連發生線狀雨帶。

福岡縣宗像地區消防本部表示，10日下午5時24分有2名60多歲男女因河水暴漲，在西鄉川被沖走，消防與警方持續展開搜救，但截至11日上午9時30分仍未找到失蹤者。

氣象單位警告，受線狀雨帶影響，九州北部在11日中午前後仍有可能出現更強降雨，導致大雨災害風險急遽升高。熊本縣部分地區已出現前所未見的強降雨，當局呼籲居民對土石流、低窪地區淹水及河川暴漲保持最高警戒。

熊本縣及長崎縣也正持續降下猛烈或非常激烈的豪雨，暖濕氣流不斷灌入九州北部，使大氣極度不穩定，局部地區甚至伴隨雷雨，恐在短時間內引發更嚴重災情。

氣象觀測指出，山口縣、福岡縣、長崎縣部分地區的24小時降雨量，已打破觀測史上最高紀錄。由於累積雨量驚人，河川水位持續偏高，部分高風險地區即使只有少量降雨，也可能在12日引發土石災害。