暴雨一夜狂炸九州！熊本發「避難警報」疏散1600人　新幹線停駛

▲日本九州降下暴雨，位於福岡的JR博多站擠滿乘客，JR九州宣布停駛。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

受到低氣壓帶與滯留鋒面影響，日本九州從昨（10）日至今（11）日降下破紀錄的猛烈暴雨，其中災情多半集中在熊本縣，疏散超過1600人，光是時雨量就超過100mm，導致各地出現道路與停車場淹水、河川氾濫、土石流、路面崩落等災情，目前傳出有人因此失蹤，當地政府發出級別最高的「特別警報」，九州新幹線全線停駛中。

根據《日本放送協會》，受到滯留鋒面與低氣壓、暖濕空氣流入等影響，九州北部氣候極為不穩定，熊本縣、長崎縣持續出現猛烈降雨，日本氣象廳針對熊本縣的玉名市、長洲町、八代市、冰川町、上天草市、天草市發布第5階（最高階）的大雨特別警報，上天草市截至11日上午9時的時雨量為102mm、天草市為100mm。

至於氣象雷達所分析的數據，從11日凌晨1時30分至上午9時，熊本縣美里町、八代市千丁町、上天草市，以及長崎縣長崎市降下瞬間時雨量超過100mm的猛烈降雨，氣象廳也針對上述地方發布警報。

▲日本九州熊本縣上天草市國道266號附近淹成一片水鄉澤國。（圖／翻攝自X）

此次暴雨所造成的災情多半集中在熊本縣。熊本縣災害對策本部指出，截至11日上午6時，已在縣內34個市町村開設避難中心，總共疏散795戶、1622名居民，縣內各地道路淹水、河川氾濫。

位於熊本市西區某住宅旁的停車場，民眾從3樓住處拍攝影像，發現停車場早已遭滾滾褐色洪水淹成水鄉澤國，凌晨3時左右洪水甚至淹到車窗的高度，部分車輛的警笛聲響徹整夜。一名30多歲男性感嘆，「住在熊本市超過7年，未曾經歷過如此嚴重的暴雨。」

而位於熊本市中央區、為該縣境內最大規模的購物街「下通拱廊街」，則也遭暴雨淹沒，水流從排水溝往上噴出，水甚至淹到成人膝蓋的高度，其中位於某建築物地下1樓的餐廳，則可以發現水淹進櫃台旁放置酒瓶的貨架，不斷出現巨大的流水聲。

至於熊本縣八代市泉町，則於11日上午7時出現道路崩塌的事故。通過冰川水壩的縣道，其單向車道因土石流沖刷而跟著坍塌，造成2輛轎車跟著跌落進坍塌處。消防隊一名30多歲男子表示，車內乘客自行逃脫。

而在熊本縣甲佐町豐內地區，則是有一家人驅車駛離家園避難的路途中遇到土石流，車上一名成年女性、2名孩童幸運獲救，至於另一名男性則不幸失蹤。獲救的女性透露，他們因為住家附近的後山開始土石崩塌，才決定乘車逃離。

在熊本縣玉名市的吳服店，洪水則是灌進店內，水位高度達1公尺，導致許多商品跟著泡在水裡。業者感嘆，「水位在短時間內瞬間上升，根本來不及逃往避難所，只能待在2樓住處，至於商品則多半只能泡在水裡。」

▼日本九州熊本市某條河川氾濫。（圖／翻攝自X）

另外，福岡縣、長崎縣也出現災情。警方指出，長崎縣雲仙市千千石町於11日凌晨2時獲民眾通報山崩。也有民眾在長崎市JR長崎車站拍到，暴雨以橫向的方式猛烈傾瀉而下，可以聽到巨大的聲響。

JR九州表示，受到此次暴雨的影響，九州新幹線11日全線停駛。