習近平大整肅「解放軍領導混亂」　紐時：影響犯台能力與信心

▲習近平領導之下的中國，對台加大施壓與恫嚇。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

《紐約時報》10日報導，中國國家主席習近平對解放軍採取的反腐整肅行動越演越烈，導致軍方高層出現嚴重「領導混亂」，不僅削弱軍隊戰力與信心，也讓北京更加審慎考慮侵台行動。

報導指出，中國解放軍表面上看起來空前強大，每年新增約100枚核彈頭，每隔幾月就推出新武器，環台軍演頻率不減，實際上內部卻經歷前所未見的領導混亂，中央軍委7個席次竟有3席空缺，一波波調查與免職，甚至波及習近平親信，顯示他試圖整頓的軍隊體系反覆浮現問題。

其中，中央軍委第二號人物何衛東上將已從官方公開活動中銷聲匿跡，顯然麻煩纏身，負責政治工作的苗華上將去年也因「嚴重違紀」被拔官調查。這2人皆為習近平親自提拔的心腹，一路飛速晉升，如今卻又相繼「落馬」，顯示解放軍內部動盪程度非比尋常。

▲2017年6月，習近平前往解放軍駐香港部隊石崗營區閱兵的情況。（圖／CFP）



華府智庫「詹姆士敦基金會」統計，2023年迄今已逾20名解放軍高階軍官及軍工業主管接受調查。美國國防部前印太安全事務助理部長瑞特納（Ely Ratner）指出，習近平整肅恐將衝擊官僚體系，引發對於解放軍備戰能力的質疑。

美國國防大學資深研究員吳志遠（Joel Wuthnow）表示，即便是相對少數的腐敗或管理不善案例，也可能削弱習近平與其指揮官之間的信任。麻省理工學院教授傅泰林（Taylor Fravel）則在《外交事務》撰文警告，習近平整肅軍隊可能削弱指揮官信心，迫使北京在考慮對台軍事行動時更加謹慎。

不過，目前沒有跡象表明，解放軍動盪促成了針對習近平的一致反抗。傅泰林指出，若習近平認為有必要對台開戰，無論指揮層有無空缺，都很可能毫不猶豫地派兵。美國海軍戰爭學院教授艾瑞克森（Andrew Erickson）也說，沒有跡象顯示中國海軍行動延遲或縮減。