生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

日本買行李箱！「舊的亂丟」慘噴200萬　達人曝解方

▲▼出國,行李,行李袋,機場,旅伴,旅遊,旅行社。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者周亭瑋／綜合報導

台灣人超愛赴日旅遊，不少旅客也會在當地購買新的行李箱，但要注意的是，若隨意丟棄舊的行李箱，依據當地法規規定，最重可判處5年以下有期徒刑，或面臨1000萬日圓的罰款（約新台幣202萬元）。不過，旅日達人林氏璧就曾發文，分享3種解方，讓許多人長知識了。

據日本相關法規規定，任何單邊長度超過30公分的物品，都被歸類為大型垃圾，丟棄時必須打電話或線上預約回收時間，當然也會產生相關費用。這情況對外國旅客來說，是不太方便的；不過，有3種方法可以解決。

林氏璧曾在「日本自助旅遊中毒者」發文分享，包括有3個國際機場有回收服務、可請入住的飯店處理，或者在購買新的行李箱時，請該店家幫忙處理。

他提到，關西機場、成田機場及中部國際機場都有這項服務，需要出示機票和護照，不過只有關西機場能免費回收，後兩者分別需支付1100、1200日圓的費用；而入住的飯店也能處理，「可能會酌收1000至3000日圓的手續費。」

另外，林氏璧表示，購買新行李箱時，也可請該店家幫忙處理舊的行李箱，部分店家有提供免費的回收服務，有的則需支付手續費，不過較飯店的便宜不少。

08/10 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

福岡2男女遭河水沖走！九州破紀錄大雨

福岡2男女遭河水沖走！九州破紀錄大雨

日本九州北部連日豪雨不斷，福岡縣福津市上西鄉的西鄉川10日突然氾濫，導致有2名60多歲的男女遭河水沖走。警消獲報後隨即投入搜救，但是截至11日上午仍未找到2名失蹤者。

台灣至寶拜託了！孫易磊肩負止敗任務

台灣至寶拜託了！孫易磊肩負止敗任務

一觸即發　日艦誤入中國領海遭砲擊

一觸即發　日艦誤入中國領海遭砲擊

老得慢有秘訣！日研究吃4食物細胞老化慢

老得慢有秘訣！日研究吃4食物細胞老化慢

日台交流協會：台灣扒手橫行　多人受害

日台交流協會：台灣扒手橫行　多人受害

關鍵字：

旅遊日本行李箱法規回收

讀者迴響

