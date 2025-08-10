楊柳「暴風警戒線」幾乎覆蓋整個台灣！　日氣象廳：撲台機率大增

▲氣象廳修正楊柳颱風的移動預測路徑，暴風警戒線幾乎覆蓋整個台灣（細紅線範圍）。（圖／日本氣象廳）

記者王佩翊／編譯

日本氣象廳10日上午6時發布最新觀測指出，楊柳颱風目前位於日本南方海域，正以時速約20公里向西移動，並伴隨強烈暴風域。根據氣象廳預測路徑，楊柳可能在12日前後逐步逼近沖繩地區，並在13日最靠近台灣。中央氣象署9日晚間修正預測路徑，而氣象廳也同樣南修楊柳路徑，認為撲台機率大增。

根據日本氣象廳觀測，楊柳10日上午9時位於日本南方海域（北緯21.1度，東經138.5度），以時速20公里的速度往西方移動。目前中心氣壓為980百帕，近中心最大風速每秒35公尺，瞬間最大陣風每秒50公尺。

氣象廳預測，楊柳會於12日抵達沖繩南方，當時中心氣壓可能維持在975百帕，近中心最大風速仍是每秒35公尺，瞬間最大陣風也維持在每秒50公尺，強度不減。因此屆時沖繩本島與先島群島恐面臨大浪來襲，沿岸海域則會自11日開始將出現明顯湧浪。

沖繩本島淺灘區11日起恐出現突發高浪與離岸流，宮古島及八重山地區則須警戒因湧浪引發的離岸流及急遽升高的浪潮。

楊柳隨後將稍微轉北，以時速20公里的速度繼續朝西北西方向移動，並越來接近台灣。由於日本氣象廳也向南修正了楊柳的預測路徑，預計對台影響可能性增大，且楊柳的暴風警戒線（暴風域可能進入範圍）也幾乎涵蓋整個台灣。

楊柳14日就會從華中地區登陸中國大陸，最快15日轉為熱帶低氣壓。