政治 政治焦點 國會直播 專題報導

台美關稅20+N%　張善政列3大敗筆批中央像鴕鳥

▲桃園市長張善政期望政府繼續努力談判努力往下降。（圖／記者沈繼昌攝）

▲桃園市長張善政期望政府繼續努力談判努力往下降。（圖／記者沈繼昌攝）

記者張靖榕／綜合報導

美國對台關稅被證實是「20％＋N」，引發地方首長連日批評。桃園市長張善政直言，中央政府在此事上的處理出現「談判失誤」、「風險控管失先機」、「公開透明失守」三大敗筆，導致台灣產業無所適從，恐慌已經形成，中央卻沒有對策，反而與外界爭辯何時已通知疊加稅率，態度令人失望，更讓產業與勞工覺得政府無視他們的焦慮。

綜合報導，張善政強調，民眾與產業都願意當政府後盾，但對照日、韓談判結果，執政黨要如何說服大家不擔心？他質疑「暫時性稅率」的說法愈來愈像鴕鳥心態；當全球各國積極因應同樣的關稅挑戰，擁有半導體優勢的台灣卻陷入更大困境，這是因為台灣沒有籌碼，還是談判策略完全失敗，他向中央喊話，「我們需要答案」。

台北市長蔣萬安批評，民進黨過去宣稱「有政府會做事」，如今卻變成「有政府不會做事、甚至不做正事」，不僅無法為台灣談到優惠關稅，還陷入內耗。他指出，其他國家由總統或談判代表向民眾說明結果，台灣卻選在周五晚上，由經貿辦公室選擇性對媒體公布20％關稅需疊加原稅率，顯示政府不敢正面面對人民，也不像日本一樣積極與美國交涉，徹底失職失能。

新北市長侯友宜則說，日本對美關稅僅15％，台灣卻要疊加，讓我方在國際談判中承受更大壓力，政府應盡快向人民清楚報告，並提出短期紓困及長期轉型方案，協助業者度過難關。

台南市長黃偉哲認為，面對天災人禍夾擊，台灣必須大破大立，趁此機會更新設施、提升競爭力；高雄市長陳其邁則指出，高雄引擎零件產業占外銷產值15％至20％，適用附加關稅，影響較大，他盼中央持續與美方談判，並提供更多補助措施，協助傳統產業渡過衝擊。

08/08 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

