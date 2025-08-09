　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

離奇墜樓！中國30歲女深夜爬上東京大學煙囪　重摔到B1慘死

▲▼東京大學。（圖／VCG）

▲日本東京大學發生離奇墜樓案件，死者身分是一名30歲中國籍女子。（圖／VCG）

記者曾羿翔／綜合報導

日本東京大學本月5日晚間發生一起離奇墜樓事件。一名30多歲的中國籍女子，在友人陪同下登上校內工學部七層樓高的建築屋頂後，竟自己攀爬約30公尺高的煙囪，接著竟離奇消失，最終被發現倒臥在煙囪底部的地下1樓，送醫搶救約1小時後仍宣告不治。

綜合日媒報導，事發時間約為晚間10點，女子當時與一名就讀東京大學的朋友一同前往工學部建築物屋頂，疑似為欣賞夜景。沒想到女子突然爬上突出的高大煙囪，隨即失蹤。友人驚慌報警稱，朋友爬上煙囪後就突然消失了

警方趕抵現場後，在地下1樓的煙囪內部找到女子，研判她疑似自頂部直墜至底部，造成重傷昏迷。雖立即送往醫院搶救，仍於約1小時後不治身亡。據了解，事發地點位於工學部內較老舊的建築群，建於1960年代，而女子所攀爬的煙囪從建築屋頂延伸至地下1樓，目前並未對外開放。

此事在中國社群媒體引發熱議，不少網友質疑案情不單純，懷疑同行友人的說法；也有自稱認識死者的網友表示，她性格樸素真誠，獨自在日本生活，並非為了拍攝影片或博取關注而冒險攀爬煙囪。警方目前正調查死者完整身分背景與事發經過。

08/08 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

《失控夜班》真實醫護噩夢搬上大銀幕！　揭露醫療崩壞下的極限求生

淡水10分鐘煙火今登場！交管、觀景點懶人包　2點開逛市集

小21歲男友Ian神隱　魏如萱「突PO小10歲長髮帥哥照」男方身分曝光！

【終於逮到機會】法國老公邊清廚房邊用中文跟岳母抱怨：老婆不做家事

