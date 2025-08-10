80歲活像50歲！「超級老人」記憶力超越同齡者　美研究揭密

▲超級老人擁有比同齡者更好的記憶力。（圖／CFP）

記者詹雅婷／綜合報導

美國西北大學發表歷時25年的「超級老人」（SuperAgers）追蹤研究成果，在分析近300名80歲以上「超級老人」的大腦結構後發現，他們擁有年輕20至30歲記憶力的關鍵秘密。這份研究已刊登在《阿茲海默症與失智症期刊》。

NBC新聞報導，85歲女子雅克利（Sel Yackley）就是其中一名研究參與者，平時製作珠寶、在合唱團唱歌，也為街友編織帽子和圍巾，參加讀書俱樂部，每周還會上健身房好幾次，每晚睡眠平均7.5小時。她就是研究人員口中的「超級老人」，也就是年滿80歲，且在延遲詞語回憶測驗項目中，記憶力仍可媲美比自己年輕20至30歲的人。

雅克利的狀況證明記憶力減退並非老化必然的特徵，她稱，「我們要成為其他邁向高齡者的榜樣。好好照顧健康、飲食均衡，也要保持社交」。

研究共同作者、精神病學副教授格芬（Tamar Gefen）指出，團隊針對近80名超級老人的大腦進行解剖，並與神經功能正常的同齡人相比較，「發現他們記憶中樞的Tau蛋白纏結明顯較少，但β類澱粉蛋白斑塊卻無明顯差異」。

由於現階段多數阿茲海默症治療都鎖定清除β類澱粉蛋白斑塊，這項發現讓格芬直言，「如果超級老人與一般人擁有相似的斑塊量，我們是否瞄準錯誤目標？」

研究進一步揭露，超級老人往往擁有更大的內嗅神經元及更多紡錘體神經元，這些結構分別掌管記憶與社交行為。格芬推測，這些優勢可能與生俱來，但團隊正進一步深入研究，想找出究竟是什麼讓這些細胞保持強健。

格芬還說，超級老人的另一個特色就是有高度連結感，可能與土地、家人有關，也可能是和藝術保有緊密互動，換句話說，他們鮮少與外界脫節。

現階段不清楚超級老人存在的實際比例，但可用「不常見」來形容。格芬提到，在研究初期招募期間，只有10%的人符合標準，目前則有101名81歲至111歲參與者持續接受追蹤。