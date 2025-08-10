17歲少女慢跑遭16隻狗狂咬！　全身縫500針問：媽我還漂亮嗎

▲17歲少女遭整群狗攻擊，險些喪命。（圖／翻攝自gofundme）

記者詹雅婷／綜合報導

美國加州一名17歲少女赫塔多（Tracy Hurtado）外出慢跑期間，遭到16隻狗圍攻狠咬險些喪命，狀況嚴重到母親趕到現場的那一刻，認不出親生女兒。已知她雖然保住一命，但全身縫500多針，出院後仍無法靠自己走路，心理受創，夜裡無法入睡。

紐約郵報報導，這起事件發生在7月17日清晨，赫塔多被成群的狗攻擊當時放聲呼救，鄰居聽到後，在當日7時之前撥打911通報。

▲當她的母親趕到現場時，認不出赫塔多。（圖／翻攝自gofundme）

得知消息的赫塔多母親阿茲佩蒂（Maria Azpeitia）衝到現場確認情況，但發現受傷的人全身沾滿泥土，髒到讓她認不出女兒，只認出她的內衣，「當我靠近她的時候，她問我『媽媽，我還漂亮嗎？』我回答，『當然，你很美。』」

赫塔多全身有多處咬傷及撕裂傷，總計縫了500多針。警方現階段正釐清這群狗是否有飼主或是流浪犬。

赫塔多已在近期出院，但仍無法靠自己行走，目前已湧入超過1.1萬美元（約新台幣32.9萬元）的善款來協助她持續康復。依據募款專頁，她正準備就讀高中最後一年的課程，然而因為發生事故不得不待在家中，還要去醫生、復健，且由於心理創傷，夜晚都會做惡夢無法入睡。