美國巴爾的摩「大規模槍擊」至少6傷　5歲女童也中彈

▲美國9日晚間發生大規模槍擊，6人受傷，其中一人情況危急。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國馬里蘭州巴爾的摩（Baltimore）當地9日晚間發生大規模槍擊案，總計6人受傷，傷者包括一名5歲女童。當地多條道路進行封鎖，整起事件已經展開調查，警方建議大眾遠離該區域。

ABC新聞等報導，事發於當地9日晚間8時50分左右，當時有民眾聚集在案發現場附近路口，卻突然發生槍案。依據當地民眾沛恩（Joseph Payne）的說法，當時有聽到槍響，便出來查看狀況，現場有一大群人，有人被安置在推床上，也有人坐著輪椅被推出來。

警方透露，6名傷者分別為4男2女，其中包括一名手部中彈的5歲女童，其餘成年受害者的年齡介於23歲至52歲之間。已知女童傷勢並不嚴重，但有一名男性狀況危急，後來送往附近醫院進行手術。

警方也說，現階段無法回答關於嫌疑人下落以及犯案動機相關問題，目前調查處於初步階段。