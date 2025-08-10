台大系統6.6萬人次跨校選課　8月起首推「師培生精緻化」

▲台大、台師大、台科大組成的台大聯盟，累計超過6.6萬人次跨校選課。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

台大聯盟推動跨校選課已10年，累計超過6.6萬人次。因應國內師培生越來越少，跨校會議達成「師培生精緻化」共識，三校在自我開課量能上採取策略性互助，形成資源與優勢互補合作模式，概念類似「國內師培交換生」，合作範圍涵蓋各科教材教法、教學實習等必修與專業核心課程，並開放師培生跨校選課，從今年8月起正式推動。

台大、台師大、台科大三校組成「台灣大學系統」，推動三校課程資源共享，跨校修課人數更逐年成長。根據台大系統統計，三校跨校選課人數，在104學年僅有2535人次，105學年就來到4929人次，110學年則有7613人次，到113學年則達到8810人次，推動隔年人數就幾乎倍數成長，10年更累計超過6.6萬人次跨校選課。

不過，近年來師培生人數逐年減少，加上台大聯盟三校師培教師陸續退休或人力縮減，部分必修課程因此在開課安排上面臨挑戰，影響學生的修業進度與培育品質，甚至台大部分師培課程因人數太少無法開課。台大聯盟三校在7月初的跨校主管共識會議上，達成「師培生精緻化」共識，透過師培課程策略合作，強化修課彈性與專業性。

台師大師資培育學院院長劉宇挺表示，隨著學生興趣日益多元，近年來師培生人數呈下降趨勢。台師大每屆約有一千多人，台大則約百餘人。面對師培生人數減少及師資人力縮減所帶來的開課挑戰，三校在七月初的跨校教務會議上達成共識，採取策略性互助與資源互補的方式，共同支援課程開設，並透過跨校選課機制，讓師培生在多元的教學環境中學習，進一步提升修課的彈性與專業性。

劉宇挺進一步說明，這次作法像是「師培生精緻化」，讓三校的師培課程老師能更深入參與，在自我開課量能上採取策略性互助，形成資源互補與優勢互補的合作模式，並開放師培生跨校選課。合作範圍涵蓋各科教材教法、教學實習等必修與專業核心課程，透過課程共享機制，讓師培生不論所屬校別都能順利完成培育所需學分，並獲得更多元的課程選擇，預計從今年8月起的新學期開始推動。

台師大學生會會長黃莨騰表示，由於科技業高薪，理工科修師培課程的學生越來越少，三校若能開課，讓想修「教材教法與教學實習」課程的師培生都可以修到課，這是好消息，但仍會擔心課程品質，希望各校不要以應付心態開課，確保學生的學習權益。