喝罐裝飲料沒洗！　大馬男染「鼠尿病」4天後病逝

▲男子感染鼠尿病，短短4天病逝。（示意圖／VCG）

記者詹雅婷／綜合報導

馬來西亞一名23歲男子疑似因登山期間飲用未清洗罐裝飲料感染鼠尿病，就醫起初被診斷為一般感冒，後來病情急速惡化，前後短短4天病逝。

中國報、香港01等報導，23歲男子莫哈末依克馬7月13日與朋友登山，14日如常上班，但後來卻開始出現腹瀉嘔吐症狀。他起初就醫時，醫師認定這只是普通感冒，只開立退燒藥與止痛藥。到了16日，莫哈末依克馬請病假在家，隔日病情急轉直下，室友緊急送他去私人診所，醫師開立轉診單建議前往馬六甲中央醫院就醫。

死者父親透露，在接到消息之後立刻趕去馬六甲，路途期間還能和兒子通話，也聽見他說「我還可以撐」，怎料不久後兒子就失去意識。這一路上，死者父親不斷接到醫院來電，要求允許對莫哈末依克馬展開急救，最後一通電話是在晚間8時30分左右，院方告知兒子過世的消息。

死者父親說，「我們是在周五（18日）凌晨1點15分左右趕到馬六甲中央醫院太平間，見到兒子遺體，兒子面容安詳、嘴角微微上揚，但鼻腔還流出血跡。太平間工作人員有說，這情況是罕見的。」

醫師指出，莫哈末依克馬感染鼠尿病，短短4天內摧毀腎臟、肺部、神經系統及心臟。死者父親後來在臉書發文悼念兒子，呼籲要養成清潔罐裝飲料等良好習慣，保護自身健康。