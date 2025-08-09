　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

馬斯克開新戰場！　xAI註冊新商標「巨硬MacroHard」嘲諷微軟

馬斯克旗下的人工智慧公司xAI。（圖／達志／美聯社）

▲馬斯克旗下的人工智慧公司xAI。（圖／達志／美聯社）

 文／CTWANT

美國專利商標局（USPTO）近期公開的資料顯示，特斯拉執行長馬斯克旗下的人工智慧公司xAI已於8月1日正式提交「Macrohard」商標註冊申請（序號99314877），繳納2300美元費用，涵蓋2大核心商標類別。此舉引發科技圈熱議，因為「Macrohard」名稱被視為對微軟（Microsoft）的嘲諷，在拼寫與發音高度相似下形成鮮明對比，更被外界解讀為馬斯克對微軟的公開挑戰。

根據馬斯克過去在社群平台X上的發文，他多次提及「Macrohard」名稱，甚至暗示以此創立新公司的意圖。他透露，這家子公司將專注於「運營數百個AI代理（AI Agent）」，這些代理會深耕程式設計與圖像／影片生成領域，恰好與微軟的核心業務重疊。

例如，微軟旗下GitHub Copilot已是全球程式設計師廣泛使用的AI工具，而Bing Image Creator也在圖像生成市場占有一席之地。因此，「Macrohard」不僅是品牌層面的調侃，更可能預示xAI將在AI應用端與微軟正面競爭。

馬斯克與微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）的長期恩怨，也為這場競爭增添戲劇性。過去，馬斯克曾批評微軟的新冠防疫政策，並嘲諷蓋茲購買保時捷電動車而非特斯拉的行為。如今「Macrohard」的出現，被視為他對微軟及其支持的OpenAI聯盟的又一次挑釁。

儘管xAI尚未官方證實「Macrohard」是否真會成為獨立公司，但從馬斯克一貫作風與技術布局來看，此名稱極可能用於其AI多代理系統的新平台，進一步擴張AI生態系。

科技媒體分析，若「Macrohard」計畫成真，馬斯克將結合xAI的Grok模型，打造數千個垂直領域的AI代理，直接挑戰微軟的開發者工具與雲端服務。

延伸閱讀
老夫妻推水蜜桃88節特價！拉拉山買32顆「爛24顆」　他淚：怪自己太信任
她暈帥哥母胎單男同事！4女出擊都陣亡　想多交流遭勸：別幻想
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
540 2 1931 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
關稅疊加20%重創　台中業者悲觀：不接等死接了找死
鬼滅上映首日遭盜錄！母女偷拍　影城出手了
Joeman徵才薪資5萬、保證年薪14個月掀熱議　牛排曾開價
等了2163天　鄧愷威大聯盟首勝！台灣投手上一次是他
車震過猛墜崖！　情侶全裸拋飛慘死
快訊／鄧愷威奪大聯盟生涯首勝！
關稅疊加恐讓這些產業稅率飆至25%　江啟臣憂：對日韓失競爭力

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

擔憂DNA敏感資料「送中」！中國生技業進軍南韓　鑽法律管制漏洞

川普警告：關稅官司若敗訴　美國恐「重演1929大蕭條」

馬斯克開新戰場！　xAI註冊新商標「巨硬MacroHard」嘲諷微軟

日2男女「伴屍同住15個月」！地板塞同居男屍體　已白骨化

以色列宣布「奪取加薩市」！下最後通牒　要求平民10/7前撤離

機智應對川普！庫克「大師級手段」最後拯救蘋果　獲華爾街狂讚

美墨關係緊張！墨西哥總統狠拒川普「出兵掃毒」：不接受美軍入侵

澳「蘑菇毒婦」不只殺公婆！老公逃死3次　餅乾、咖哩皆有毒

曼谷市中心隨機縱火燒人！　2大馬遊客「燒成火球」驚悚畫面曝

重視日韓關係發展　南韓李在明23日會晤石破茂

【ㄌㄩㄝ~ㄌㄩㄝ~ㄌㄩㄝ】土撥鼠小手放臉頰狂吐舌頭做鬼臉XD

楊昇達40歲愛妻懷孕了！　若綺大飆淚：植入機率很小...

【逼下跪道歉】小琉球爆行車糾紛！遊客遭「在地大叔團」持刀威脅、賞巴掌

冠佑女兒「小玫瑰」當開場嘉賓 短裙突變長：有人在搞鬼！

【台東銀樓搶案】男假買父親節禮物！噴辣椒水奪60萬項鍊逃逸

【淡淡的哀傷...Q^Q】吊車扯壞電線爆炸！ 工人下體嚴重燙傷倒地哀嚎

吳宗憲第4個女兒爆和陳零九過夜　慘遭冷凍一年..他嘆：不懂珍惜

【太荒唐】醉漢撞醉婦！ 他倒地排氣管壓脖子：太茫推不開

【跑得掉嗎？】大貨車沒掛大牌還違停　心虛狂逃15公里吃25萬罰單

【佛寺驚魂記】女員工被拿刀挾持 柔道國手警出招歹徒秒癱！

擔憂DNA敏感資料「送中」！中國生技業進軍南韓　鑽法律管制漏洞

川普警告：關稅官司若敗訴　美國恐「重演1929大蕭條」

馬斯克開新戰場！　xAI註冊新商標「巨硬MacroHard」嘲諷微軟

日2男女「伴屍同住15個月」！地板塞同居男屍體　已白骨化

以色列宣布「奪取加薩市」！下最後通牒　要求平民10/7前撤離

機智應對川普！庫克「大師級手段」最後拯救蘋果　獲華爾街狂讚

美墨關係緊張！墨西哥總統狠拒川普「出兵掃毒」：不接受美軍入侵

澳「蘑菇毒婦」不只殺公婆！老公逃死3次　餅乾、咖哩皆有毒

曼谷市中心隨機縱火燒人！　2大馬遊客「燒成火球」驚悚畫面曝

重視日韓關係發展　南韓李在明23日會晤石破茂

擔憂DNA敏感資料「送中」！中國生技業進軍南韓　鑽法律管制漏洞

川普警告：關稅官司若敗訴　美國恐「重演1929大蕭條」

關稅疊加20%重創產業　台中業者悲觀：不接等死接了找死

Yamaha「7代勁戰」預告9／4發表！將有155c.c.、新車架儀表升級

《鬼滅之刃 無限城篇》上映首日遭盜錄！花蓮母女偷拍　影城出手了

出道23年首曝母親憂鬱輕生！　尹敬浩悲揭青春期：我可能是她唯一朋友

馬斯克開新戰場！　xAI註冊新商標「巨硬MacroHard」嘲諷微軟

杜蘭特恐錯失36.4億頂薪續約！　火箭球團策略曝光

麻將協會變賭場「暗藏西門商圈」警攻堅逮人　40賭客超嗨拚輸贏

UNIQLO、GAP高分丹寧褲推薦清單　顯瘦不挑人百元起收

【好阿金不養嗎？】誠心推薦大家養黃金獵犬 不拆家不玩泥超讚：)

國際熱門新聞

加州驚見野豬「變成霓虹藍」　官員示警

楊柳颱風「暴風警戒線」包含台灣北部！

車震過猛！連人帶車「墜400m懸崖」慘死

不只烏東！　普丁「割地換和平」細節曝光

印度傳不買美軍武　印度國防部回應了

貝森特點名1國將面臨貿易震撼

找到了！他遭冰封28年連身分證都還在

疑北京施壓　美中台21國未獲邀PIF峰會

安德魯王子爆千人斬淫史　前妻也出軌

旅館房間恐比醫院髒　6大細菌熱點別碰

捲入台積電內鬼案　日人怒喊「丟臉」：完了

即／川普對等關稅上路！稅率一次看

全球最顛簸航線出爐　日本列高風險區

川普、普丁8/15會面　停火內容涉領土交換

更多熱門

相關新聞

台南勞工局辦AI實務講座許崧庭教從企劃到新聞稿垂直整合應用

台南勞工局辦AI實務講座許崧庭教從企劃到新聞稿垂直整合應用

為推動市民終身學習與職場技能升級，台南市勞工局8日於南門勞工育樂中心舉辦「職場ㄟ大小事／分享創造共好」系列講座，邀請企管博士許崧庭主講「AI資源應用實務：專案企劃、新聞稿產生與改善」。

AI大進化「連CEO也丟飯碗」

AI大進化「連CEO也丟飯碗」

GPT-5來了！　奧特曼：博士等級的能力

GPT-5來了！　奧特曼：博士等級的能力

關稅帝君「晶片100%」失效？台董座：轉嫁給客戶

關稅帝君「晶片100%」失效？台董座：轉嫁給客戶

GPT-5發布在即　細節提前曝光？

GPT-5發布在即　細節提前曝光？

關鍵字：

馬斯克xAIMacrohard微軟AI

讀者迴響

熱門新聞

台灣關稅疊加20%　網炸鍋：難怪要保密

即／台中女6樓墜下倒臥社區門口亡

清華幫淪台積電內鬼　學者嘆不意外

鄧愷威後援5局無失分奪生涯首勝

台灣關稅疊加20％　傳產稅率大暴增

到機場才發現「航空公司停業」 ！她傻眼：解鎖人生

經貿辦證實「疊加關稅」：原稅率往上加20%

保時捷業務逆向被嗆寄律師函　親友嘲笑炎上

泰籍移工陳屍高壓電塔！檢警相驗結果出爐

廖峻後悔不已！兒不再公開父親動態

即／共享汽車平台突宣布暫停營運

加州驚見野豬「變成霓虹藍」　官員示警

Joeman徵才給5萬掀熱議　他曾開價9萬

楊柳颱風「暴風警戒線」包含台灣北部！

韓啦啦隊台語互嗆　南珉貞甩巴掌影片曝

更多

最夯影音

更多

【ㄌㄩㄝ~ㄌㄩㄝ~ㄌㄩㄝ】土撥鼠小手放臉頰狂吐舌頭做鬼臉XD

楊昇達40歲愛妻懷孕了！　若綺大飆淚：植入機率很小...

【逼下跪道歉】小琉球爆行車糾紛！遊客遭「在地大叔團」持刀威脅、賞巴掌

冠佑女兒「小玫瑰」當開場嘉賓 短裙突變長：有人在搞鬼！

【台東銀樓搶案】男假買父親節禮物！噴辣椒水奪60萬項鍊逃逸

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面