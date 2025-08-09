馬斯克開新戰場！　xAI註冊新商標「巨硬MacroHard」嘲諷微軟

▲馬斯克旗下的人工智慧公司xAI。（圖／達志／美聯社）

文／CTWANT

美國專利商標局（USPTO）近期公開的資料顯示，特斯拉執行長馬斯克旗下的人工智慧公司xAI已於8月1日正式提交「Macrohard」商標註冊申請（序號99314877），繳納2300美元費用，涵蓋2大核心商標類別。此舉引發科技圈熱議，因為「Macrohard」名稱被視為對微軟（Microsoft）的嘲諷，在拼寫與發音高度相似下形成鮮明對比，更被外界解讀為馬斯克對微軟的公開挑戰。

根據馬斯克過去在社群平台X上的發文，他多次提及「Macrohard」名稱，甚至暗示以此創立新公司的意圖。他透露，這家子公司將專注於「運營數百個AI代理（AI Agent）」，這些代理會深耕程式設計與圖像／影片生成領域，恰好與微軟的核心業務重疊。

例如，微軟旗下GitHub Copilot已是全球程式設計師廣泛使用的AI工具，而Bing Image Creator也在圖像生成市場占有一席之地。因此，「Macrohard」不僅是品牌層面的調侃，更可能預示xAI將在AI應用端與微軟正面競爭。

馬斯克與微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）的長期恩怨，也為這場競爭增添戲劇性。過去，馬斯克曾批評微軟的新冠防疫政策，並嘲諷蓋茲購買保時捷電動車而非特斯拉的行為。如今「Macrohard」的出現，被視為他對微軟及其支持的OpenAI聯盟的又一次挑釁。

儘管xAI尚未官方證實「Macrohard」是否真會成為獨立公司，但從馬斯克一貫作風與技術布局來看，此名稱極可能用於其AI多代理系統的新平台，進一步擴張AI生態系。

科技媒體分析，若「Macrohard」計畫成真，馬斯克將結合xAI的Grok模型，打造數千個垂直領域的AI代理，直接挑戰微軟的開發者工具與雲端服務。

