地方 地方焦點

台南勞工局辦AI實務講座　許崧庭教從企劃到新聞稿垂直整合應用

▲台南市勞工局「職場ㄟ大小事」系列講座在南門勞工育樂中心舉行，許崧庭示範如何用AI工具從企劃到新聞稿垂直整合操作。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市勞工局「職場ㄟ大小事」系列講座在南門勞工育樂中心舉行，許崧庭示範如何用AI工具從企劃到新聞稿垂直整合操作。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為推動市民終身學習與職場技能升級，台南市勞工局8日於南門勞工育樂中心舉辦「職場ㄟ大小事／分享創造共好」系列講座，邀請企管博士許崧庭主講「AI資源應用實務：專案企劃、新聞稿產生與改善」。

主題聚焦如何把產生式AI工具實際帶入專案企劃、行銷文案與新聞稿的產製流程，並安排示範與實作，讓參與者能把「工具」變成自己的工作助力。

勞工局指出，此系列講座係落實市長黃偉哲「希望家園」施政願景，期望透過公部門串連專業資源，讓市民在假日也能持續充電、擴充職涯視野。勞工局長王鑫基致詞時表示，面對快速變動的職場，「終身學習」不是口號，而是工作競爭力的基本盤；勞工局將持續安排跨領域課程，協助勞工在實務上把新工具學以致用。

▲台南市勞工局「職場ㄟ大小事」系列講座在南門勞工育樂中心舉行，許崧庭示範如何用AI工具從企劃到新聞稿垂直整合操作。（記者林東良翻攝，下同）

講師許崧庭的背景橫跨學術與實務，係企業管理博士，亦領有藥師執照，並曾任香港德明學院、亞洲商學院副教授、現任高雄市商店發展協會理事長，並在國立第一科技大學行銷流通系擔任講師，近期赴日流通科學大學研修行銷流通管理。勞工局表示，因應7月12日同一系列課程《產生圖卡、文案與美編APP應用》反應熱烈，8月9日再邀許老師針對「專案企劃與新聞稿產生」做更系統的實務示範。

課程以「示範＋實作」為主軸，授課內容細分為幾個關鍵模組：首先說明生成式AI的運作邏輯與民航等既有法規界限，接著示範如何快速利用 Gemini 與 ChatGPT 等語言模型產出企劃大綱、使用者分析與行銷切入點；第二階段則教學如何將文字輸出轉化為視覺素材（以 Canva 為例）與短影片（以樂秀等工具呈現），包含標題改善、圖卡設計與影音簡報的產製流程；最後回到執行面，講師示範如何把產出的內容整合到社群經營與廣告投放策略，並討論成效追蹤與資料回饋（例如如何用AI輔助A/B測試或廣告文案改善）。現場也安排實機操作與分組討論，學員可帶入自有專案即時演練。

▲台南市勞工局「職場ㄟ大小事」系列講座在南門勞工育樂中心舉行，許崧庭示範如何用AI工具從企劃到新聞稿垂直整合操作。（記者林東良翻攝，下同）

許崧庭在課中反覆回應一個常被問的核心疑問：「AI會取代人類嗎？」他直言：「大家都聽過AI人工智慧科技，擔心AI取代人類，只要巧妙運用AI應用科技，它是助力，不是阻力。」「ChatGPT把『運氣』這項變數公平地發給每個人」，換言之，機會的門檻被降低，真正能拉開差距的，將是『誰會更快、更好地與AI協作』。這段話在場學員回響熱烈，也引發多起實務提問（如資料隱私、產生內容的版權與事實查證等）。
勞工局長王鑫基補充，市府持續精選在地與國際實務導師，讓課程不只停留在示範，而是帶回可到位操作的工作方法；他並預告下一場系列講座將於9月13日（星期六）舉行，邀請賽夏族資深安寧護理師根秀欽談「快樂與轉念之間～談職場激勵與正向紓壓」，鼓勵有興趣的市民線上報名（報名網址：https://goo.gl/KPJXmV）。

▲台南市勞工局「職場ㄟ大小事」系列講座在南門勞工育樂中心舉行，許崧庭示範如何用AI工具從企劃到新聞稿垂直整合操作。（記者林東良翻攝，下同）

勞工局表示，未來將持續安排包含行銷、資料分析、人資實務等主題，並規劃進階實作班，讓市民不僅看得到工具、學會技巧，更能把AI工作流落實在日常工作中。對於仍對AI抱持疑懼的民眾，許崧庭最後一句話帶點反問的溫柔催促：「你想被AI取代，還是想學會用AI放大自己？」

味全龍「龍魂復古日」周末登場　817徐總紀念日致敬

