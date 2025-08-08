　
國際

GPT-5來了！OpenAI喊「博士等級」　奧特曼：人類歷史前所未見

▲▼人工智慧公司OpenAI正式推出最新旗艦模型GPT-5。（圖／擷取自chatgpt.com）

▲人工智慧公司OpenAI正式推出最新旗艦模型GPT-5。（圖／擷取自chatgpt.com）

記者張方瑀／綜合報導

OpenAI正式發表最新一代語言模型GPT-5，宣稱可提供博士等級的專業能力，不僅在寫作、程式編碼上更為出色，也降低過去常見的「幻覺現象」（hallucination），讓回應更可靠。執行長奧特曼更形容，GPT-5的誕生是「人類歷史上前所未見的進展」。

根據BBC報導，奧特曼（Sam Altman）在發布會前接受媒體訪問時表示，「擁有像 GPT-5這樣的技術，幾乎無法在過去的任何歷史時期想像得到。」他強調，這一新型模型代表了人工智慧的一大突破，對人類歷史而言，這樣的技術在過去無法想像。

OpenAI於本週推出這款被形容為「更聰明、更快速、更實用」的AI模型，奧特曼表示，這一新模型在減少「幻覺現象」（即 AI 編造答案的情況）方面也有顯著改進，能提供更加準確且真實的回應，並且減少誤導性內容的生成。

面對生成式AI市場的激烈競爭，OpenAI此舉被視為回應特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）近期對AI的高調宣傳。

馬斯克旗下整合於社群平台X的聊天機器人Grok上月才剛推出新版本，並自誇「在所有領域都超越博士等級」，甚至稱其為「全球最聰明的AI」。

另一方面，OpenAI也不忘瞄準工程師與開發者市場，將GPT-5定位為「專業程式助手」，跟Anthropic公司推出、同樣主打程式應用的Claude Code形成正面對決。

►GPT-5正式登場！一次整合所有功能　免費方案同步升級

08/06 全台詐欺最新數據

GPT-5全面進駐微軟生態系

GPT-5全面進駐微軟生態系

微軟今（8日）宣布，正式將OpenAI最新旗艦模型GPT-5深度整合至旗下多項產品與服務中，涵蓋Microsoft 365 Copilot、GitHub Copilot、Visual Studio Code與Azure AI Foundry。此舉將為全球用戶帶來更強大的推理能力與進階的AI寫程與代理任務處理能力。

GPT-5 正式登場！一次整合所有功能

GPT-5 正式登場！一次整合所有功能

OpenAI員工每人發4900萬元　防Meta高薪挖角

OpenAI員工每人發4900萬元　防Meta高薪挖角

關稅帝君「晶片100%」失效？台董座：轉嫁給客戶

關稅帝君「晶片100%」失效？台董座：轉嫁給客戶

GPT-5發布在即　細節提前曝光？

GPT-5發布在即　細節提前曝光？

OpenAIGPT-5人工智慧語言模型AI

