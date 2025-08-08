AI大進化「連CEO也丟飯碗」　前Google高層：失業潮最快2年來襲

▲莫加多在podcast節目上談到AI發展。（圖／翻攝YT）



記者吳美依／綜合報導

前「Google X」執行長莫加多（Mo Gawdat）預測，通用人工智慧（AGI）最早可以在2027年實現，屆時包括軟體工程師、podcast主持人，甚至企業執行長等「知識型工作」，大多數都將被AI取代，造成大規模失業潮。

58歲的莫加多在podcast節目《執行長日記》（The Diary of a CEO）警告，AGI最快可能在短短2年內問世，屆時AI能夠勝任幾乎所有智慧型工作，甚至「將在所有方面都做得更好，包括擔任執行長。」AGI意指能像人類一樣理解、學習、解決各種問題與任務的AI系統。

莫加多以自己的新創公司Emma Love為例，目前包括他自己，僅需3名員工加上大量AI協作，就能夠完成過去需要350名研發人員的工作量。

莫加多坦言，適應AGI的過程，將不可避免地經歷「短期反烏托邦」，屆時世界恐將面臨戰爭、社會動盪、權力重新分配，「除非你是前0.1%的頂尖人才，否則你就是農民。沒有中產階級的存在。」 但過渡期之後，「這可能是史上最美好的世界。社會充滿歡聲笑語，免費醫療，不用工作，還能夠與摯愛共度更多時光。一個人人平等的社會。」

Google DeepMind執行長哈薩比斯（Demis Hassabis）預估，AGI將在5到10年內實現，而且只要人們安全且負責任地管理這項科技，終將迎來「徹底富足的世界」，因為這能夠帶來不可思議的生產力與社會繁榮，「當然，我們必須確保公平分配，但這更像是一個政治問題。」

儘管過去幾年AI引發不少問題，例如深度偽造（deepfakes）、假消息流傳、大型語言模型造成的安全風險與碳足跡等，但整體而言，哈薩比斯仍相信人類的聰明才智與無限適應力，「這將比工業革命的影響大上10倍，速度也快了10倍」。