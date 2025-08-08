父親節送健康！花蓮醫院免費長者功能評估　守護爸媽「六力」

▲根據最新調查顯示，超過半數長輩在「六力」指標中至少有一項異常。（圖／花蓮醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

您有多久沒有仔細觀察爸爸、媽媽了？是否發現他們記憶力大不如前、走路越來越慢，或是總是要您重複好幾次才能聽清楚？這些看似不經意的小細節，都可能是爸爸、媽媽健康亮紅燈的警訊。

在這個溫馨的父親節，除了豐盛的佳餚和實用的禮物，何不給爸爸、媽媽一份最珍貴的「健康大禮」？衛生福利部花蓮醫院神經科江俊宜醫師提醒，長輩健康的警訊往往從日常小細節悄悄出現。隨著花蓮縣 65 歲以上人口比例已達 17.6%，正式邁入高齡社會，定期進行長者功能評估顯得更加重要。透過早期檢測，可及早發現潛在問題，啟動預防措施，有效降低疾病發生與失能風險。

根據最新調查顯示，超過半數長輩在「六力」指標中至少有一項異常，涵蓋認知、行動、營養、視力、聽力及憂鬱等功能。統計顯示，今年1月至7月，花蓮縣已有約4,300位長者完成檢測，結果異常項目前三名依序為「聽力」、「視力」與「行動力」。

▲透過早期檢測可及早發現潛在問題，啟動預防措施，有效降低疾病發生與失能風險。

衛生福利部花蓮醫院院長林彥雄指出，長者常因感官退化與營養不足導致生活品質下降，進一步影響心理與社交功能，林院長強調，透過世界衛生組織推廣的ICOPE（長者功能評估），可早期發現退化徵兆，並配合後續介入，幫助長者健康老化、延緩失能、維持自主生活。

凡年滿65歲以上長者，或55歲以上具原住民身分者，皆可免費到院參加評估。即日起至9月30日前完成檢測者，還可參加花蓮縣衛生局舉辦的抽獎活動。

別再猶豫了！現在就幫爸、媽約這項免費檢測，共同守護健康，讓爸、媽擁有更快樂、更有品質的退休生活。預約專線：(03) 835-8141 分機1226。

