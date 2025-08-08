　
    • 　
>
政治

賴清德父親節向救災夥伴致謝　「他們用自己的方式給予愛和溫暖」

▲總統賴清德。（圖／總統府提供）

▲總統賴清德。（圖／總統府提供）

記者郭運興／台北報導

總統賴清德今（8日）發文慶祝父親節，他感謝每位軍人、警消、海巡，以及第一線救災人員，不分日夜守護人民安全，在這些堅守崗位的身影中，每位父親都用自己的方式，默默給予家人愛和溫暖。他也強調，在特別的日子裡，不妨主動說聲「謝謝」，給爸爸一個擁抱、一通電話，讓愛，不只放在心裡，自己也向每一位父親，獻上最誠摯的祝福與感謝，父親節快樂！

賴清德表示，過去幾週，颱風與西南氣流帶來致災性的強風與歷史性豪雨。他要感謝每一位軍人、警消、海巡，以及在第一線的救災人員，不分日夜、冒雨前行，都是為了守護人民的安全。

賴清德表示，在這些堅守崗位的身影中，有許多人也是一位父親。每位父親的樣貌都不盡相同，但他們都用自己的方式，默默給予家人愛和溫暖。

賴清德說，自己也知道，老一輩的父親不擅長表達情感，但那份沉默背後，其實藏著最深的牽掛。在這個特別的日子裡，不妨主動說聲「謝謝」，給爸爸一個擁抱、一通電話，讓愛，不只放在心裡。

最後，賴清德強調，自己也要向每一位父親，獻上最誠摯的祝福與感謝，父親節快樂！

▼總統賴清德父親節發文。（圖／翻攝自Facebook／帳賴清德）

▲▼總統賴清德父親節發文。（圖／翻攝自Facebook／帳賴清德）

更多新聞
賴清德父親節向救災夥伴致謝　「他們用自己的方式給予愛和溫暖」

賴清德父親節向救災夥伴致謝　「他們用自己的方式給予愛和溫暖」

