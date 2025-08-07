　
社會 社會焦點 保障人權

超實在父親節禮物　台中警包場帶同仁觀賞《壞蛋聯盟2》

▲第一警分局,電影。（圖／警方提供）

▲台中第一警分局今日帶著同仁、眷屬包場看電影，受到好評。（圖／警方提供）

記者許權毅／台中報導

明天就是父親節，台中市第一警分局為了體恤辛勞員警，今日安排休假同仁與眷屬，一同到影城看電影放鬆，挑選動畫片《壞蛋聯盟2》，講述曾經犯錯的角色如何努力改過自新，配合現場宣導預防犯罪有獎徵答，讓現場小朋友們也能反思，爸爸們身為守護治安第一線的員警，相當辛勞。

第一警分局今（7）日上午在「日日新影城」舉辦父親節慶祝活動，安排同仁與家屬一同參加「包廳欣賞電影」活動，活動由分局長林大為親自主持，向現場辛勞的警察爸爸們致上誠摯祝福，相當溫馨。林大為也特別致贈感謝狀與紀念品予電影廠商，感謝對警察的支持與鼓勵。

▲第一警分局,電影。（圖／警方提供）

▲分局長林大為主持有獎徵答。（圖／警方提供）

在電影欣賞前，偵查隊特別配合「青春專案」舉辦犯罪預防宣導及有獎徵答活動，透過問答互動方式，也成功營造家長與子女一同思考、互相討論的氛圍。

活動深獲參與同仁及眷屬熱烈迴響，不少員警表示，平日勤務緊湊，難得有機會與家人一同參與溫馨有趣的活動，不僅放鬆了身心，也增進了親子間的情感交流

員警們紛紛表示，此次的父親節格外難忘，在充飽電後能夠為轄區的治安及交通繼續打拼、努力！林大為也說，希望大家能藉此機會與家人共度美好時光，調劑身心，持續秉持熱忱與專業，為轄區治安與交通安全努力，讓市民享有更加安定、安穩的生活環境。

▲第一警分局,電影。（圖／警方提供）

