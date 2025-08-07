　
爸爸嗨翻！Wing Star女孩撩場義大父親節　玩樂購物超殺

▲義大世界樂園與Outlet Mall聯手「爸氣」出擊，找來啦啦隊女孩 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲義大世界樂園與Outlet Mall聯手「爸氣」出擊，找來啦啦隊女孩 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

今年父親節，爸爸也有專屬的心動時刻！高雄義大世界樂園與Outlet Mall聯手推出「最有感的付清節」活動，8月8日至10日限時三天，爸爸只要388元就能暢玩樂園，還能與人氣超高的台鋼雄鷹Wing Star女孩近距離擊掌互動，香氣撲鼻、笑容撩人，屆時恐怕會讓不少爸爸臉紅心跳直呼：「聞到戀愛的味道了」！

除了Wing Star女孩現身，現場還有全台唯一「水戰遊行」讓大小朋友濕身開戰，更有皇家劇院強檔大秀《奇幻之旅－狂舞盛宴》，由國際級舞者結合魔術、特技與舞蹈，帶來40分鐘的極致視覺震撼，打造爸爸專屬的夏日冒險。

▲義大世界樂園與Outlet Mall聯手「爸氣」出擊，找來啦啦隊女孩 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲COACH也全面4折起 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲義大世界樂園與Outlet Mall聯手「爸氣」出擊，找來啦啦隊女孩 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲義大世界樂園與Outlet Mall聯手「爸氣」出擊 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

現場活動不只香，還很濕！主打全台唯一的「水戰遊行」，大小朋友化身水槍勇士，清涼開戰，一起感受夏日沁涼。重頭戲還包括皇家劇院限定演出《奇幻之旅－狂舞盛宴》，由國際級舞者領銜演出，融合魔術、空中特技與現代舞風，讓全家人40分鐘內神遊五大洲，驚呼連連、拍手叫好。

除了好玩好拍，購物也很有感！義大世界購物廣場迎來中南部Outlet獨家進駐的美國奢華品牌Tory Burch，開幕期間不僅全面1折起，更加碼「滿萬現折1000元」的限時好康。時尚控媽媽立刻行程排滿，準備大肆血拼。

不讓精品專美於前，COACH同步釋出4折起優惠；HUGO BOSS男裝全面5折起，兩件再9折、三件再8折，讓型男爸爸一出場就有高級感；tokuyo按摩椅限時特賣全品項4折起，是犒賞辛勞老爸的最佳選擇；PORTER INTERNATIONAL全面6折起，滿額還送折疊托特包或真皮皮帶，從頭到腳都照顧周全。

另外，廣場上的「爸氣生活節」熱鬧展開，市集、美食、趣味闖關與大型氣墊水樂園一次滿足，連小朋友也能盡情放電。只要到義大世界，吃喝玩樂買禮物，一站式搞定父親節儀式感。

風災滿月1／「只求一個遮風避雨地方」　丹娜絲掀起「國有地」難
鹿希派校花女友遭疑懷孕...出面曝真相
爸無視滑水道警告　抱6歲兒被高速踢爆肝臟
又見神鬼女會計！A走機車經銷款5千萬買房　丈夫兒子幫洗錢　
黃珊珊為柯文哲作證！痛批檢方「扭曲證詞」
到機場才發現「航空公司停業了」 ！她傻眼：解鎖人生

