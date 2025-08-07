原鄉父親扛家計滿身傷　按摩師幫仁愛鄉15位模範父親鬆一下

▲仁愛鄉表揚15位模範父親。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

明天就是父親節，農特產豐盛的仁愛鄉今年共有15位模範父親獲得表揚，縣長許淑華表示，其中很多獲獎者都曾因農事受傷，也讓人體會到為人父的辛苦，呼籲子女一定要用自身成就榮耀父母親，也祝福天下的爸爸們父親節快樂。

仁愛鄉公所5日於埔里帝一村餐廳舉辦表揚儀式，由同時獲得南投縣模範父親的廖文賢領銜，15人分別披掛肩帶，接受鄉公所頒發賀匾及獎狀；包括許淑華、仁愛鄉長江子信，縣議員林庭秝、吳國昌及各村村長都到場獻上敬意與祝福，家屬也在場分享榮耀。

鄉公所指出，今年的模範父親有人堅強面對病痛、扛起照顧家庭的重擔，有人退休後投身志工行列、熱心回饋社會，也有人父兼母職，一手拉拔孩子長大成人，每位背後都有動人的生命故事、展現父愛的堅韌，因此除了頒獎，現場還安排志工隊、婦女會及喜裂克文化藝術團體帶來精彩表演，並請專業理髮師、按摩師提供義剪和推拿服務，慰勞平日勞苦的模範父親。

許淑華表示，原鄉農務要克服生活環境、承受身體傷痛，還要擔起家庭責任，非常不容易，父親為家庭付出時有很多外人看不到的辛苦，盼望為人子女者要用自身成就榮耀父母，在父親節前夕，也祝福所有爸爸們父親節快樂。