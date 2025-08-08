　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

洗產地課40％關稅！美未更新定義　東南亞暫時鬆口氣

▲▼ 泰國曼谷港口 。（示意圖／路透）

▲川普政府祭出40%重懲「洗產地」轉運商品，但知情人士透露，這項嚴厲措施暫不會立即執行。圖為泰國曼谷港口 。（示意圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國對等關稅7日正式上路，商務部長盧特尼克稱，關稅收入正大幅增加，每月上看500億美元。與此同時，川普政府祭出40%重懲「洗產地」轉運商品，但3名東南亞知情人士透露，這項嚴厲措施暫不會立即執行，讓市場鬆一口氣。

路透報導，美方此次把矛頭直指越南、泰國等東南亞國家，稱其協助中國商品洗產地之後輸美，規避直接從中國出口須面臨的高額關稅。依據川普的行政命令，一旦被判定是洗產地的產品將面臨40%額外關稅。

不過如今關鍵在於，美方尚未明確定義何謂「轉運」。依據美國現行指南，針對沒有和美國簽署自由貿易協定的國家（包括東南亞國家）的商品，只要在某國歷經「實質轉型」便可標示產自該國，即便零件來自中國等其他國家。

部分東南亞官員已經告知出口商，現行規範依舊適用。消息人士稱，駐越南美國官員告訴商界，即使商品完全使用中國零件、僅在越南組裝，仍適用20%標準稅率。這實際上把轉運個案限於非法活動之中，例如偽造出口證明、非法取得文件等。

貿易顧問建議客戶「謹慎起見」，出口美國商品應至少含40%本土零件，以免未來遭到重懲。協力管理諮詢有限公司福斯特（Marco Forster）直言，華府釋出嚇阻訊號，「如果供應鏈投機取巧，不會被視為技術疏失，而是詐欺。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
539 2 6266 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台積電內鬼曾嗆「稅金養12強冠軍」黑歷史被挖出
全球首個「4億訂閱YT」出爐！　獎牌照曝光
女友拒口交他竟下藥性侵！　丟800萬想和解：別毀了我
若綺40歲宣布懷孕　激動哭了：原本狀況不是太理想
快訊／試管拼2年！　嚴爵宣布終於要當爸爸了
楊柳1走法可能發警報！　氣象署：讓它飛一會
快訊／若綺懷孕！　楊昇達曬超音波照：我要當爸爸了
「粉底液失言」釀綠營內戰　王義川回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美24歲AV女優猝逝！家屬證實噩耗　生前最後發文吐心聲

洗產地課40％關稅！美未更新定義　東南亞暫時鬆口氣

AI大進化「連CEO也丟飯碗」　前Google高層：失業潮最快2年來襲

台積電豁免也沒用？川普半導體關稅「重創台灣」　彭博：出口減34%

機器人「AI人性化」伸鹹豬手　正妹下體被偷襲！這一幕百萬人關注

以色列批准「接管加薩市」計畫　終戰5大原則曝光

川普關稅重擊「這2國」　彭博：習近平成最大贏家

美國提4階段計畫！要求真主黨年底前解除武裝　以色列撤出黎巴嫩

川普政府懸賞15億「要抓委內瑞拉總統」　怒控：全球最大毒梟

發錢了！OpenAI砸重金「員工每人爽領4470萬元」　防堵人才被挖角

【毛毛巨犬現身】阿拉斯加犬機場接機！機長空姐全被圈粉XD

趙露思拒接直播帶貨 「不想跟公司分錢」

【驚悚瞬間】新疆網紅吊橋繩索斷裂　遊客墜溪谷致5亡24傷

【20樓層高】桃園移工詭掛高壓電線亡！　特搜隊搏命攀塔搬運

沈玉琳罹血癌 楊繡惠擔心：好像滿嚴重

【泰格與雪兒】騙錢騙貓

錄影中李光洙突然來電　劉在錫忍不住捉弄..再秒掛斷

【被整到哭】騙弟弟不能出國…其實早就訂好他的票XD

【阿伯不要鬧】站在斑馬線上餵孫子吃東西？

【爸爸要心碎了XD】我愛妳！跟2歲女兒深情告白　她奶音回：我還好

美24歲AV女優猝逝！家屬證實噩耗　生前最後發文吐心聲

洗產地課40％關稅！美未更新定義　東南亞暫時鬆口氣

AI大進化「連CEO也丟飯碗」　前Google高層：失業潮最快2年來襲

台積電豁免也沒用？川普半導體關稅「重創台灣」　彭博：出口減34%

機器人「AI人性化」伸鹹豬手　正妹下體被偷襲！這一幕百萬人關注

以色列批准「接管加薩市」計畫　終戰5大原則曝光

川普關稅重擊「這2國」　彭博：習近平成最大贏家

美國提4階段計畫！要求真主黨年底前解除武裝　以色列撤出黎巴嫩

川普政府懸賞15億「要抓委內瑞拉總統」　怒控：全球最大毒梟

發錢了！OpenAI砸重金「員工每人爽領4470萬元」　防堵人才被挖角

粿粿驚爆3年婚變！范姜彥豐父親節曬照「獨缺她身影」…PO文放黑心

全紅嬋舊傷復發、體態變化遭網暴　跳水女皇嘆：心理關比減肥難

七都成屋總價中位數走跌　最慘2縣市縮水14~15%

美24歲AV女優猝逝！家屬證實噩耗　生前最後發文吐心聲

台積電內鬼曾嗆「稅金養12強冠軍」黑歷史被挖出！CPBL副秘回應

一家公司拖垮國家股市！丹麥獨憔悴　謝金河點名可供台灣借鏡

詐團逼錄影片罵政府！嗆機場放炸彈　工讀生「不聽話」下場超慘

加工肉每天吃一口就有事　研究：糖尿病、大腸癌風險上升7~11%

洗產地課40％關稅！美未更新定義　東南亞暫時鬆口氣

大谷翔平全明星紅毯幕後故事？　「細節」搭配真美子演繹甜蜜默契

普發1萬不排富了　行政院：照三讀條例編預算

國際熱門新聞

半導體100%關稅　川普點名台灣：榨乾英特爾

蟑螂千萬別沖馬桶　日專家曝2後果

川普關稅突變卦！　日本發現「稅率跟協議不一樣」

即／川普對等關稅上路！稅率一次看

日大臣怒了　美承諾修正總統令退回多收關稅

拍到「漢江怪物」岸邊狂游　釣客目擊嚇傻

貝森特點名1國將面臨貿易震撼

美商長：川普聽黃仁勳意見　在美建廠不課稅

安德魯王子爆千人斬淫史　前妻也出軌

關稅協商大出包！日經濟大臣急磋商

日本第一Coser「泡湯美照」　一語雙關戳宅男

衝過去抱抱煞不住　女推男一起墜樓

變態男夜店猥褻！超兇女舞者「美腿踹飛臉」

川普關稅重擊　彭博：習近平成最大贏家

更多熱門

相關新聞

關稅衝擊藥價上漲　邱泰源：短期會有影響

關稅衝擊藥價上漲　邱泰源：短期會有影響

美國總統川普將對進口藥品加徵關稅，恐衝擊藥物價格。對此，衛福部部長邱泰源今坦言，短期間有可能價格上會影響，廠商可以依照全民健康保線藥物給付規定，向健保署提出價格調整建議。

川普半導體關稅「恐重創台灣」：出口驟減34%

川普半導體關稅「恐重創台灣」：出口驟減34%

機器人伸鹹豬手　長髮正妹下體被重擊

機器人伸鹹豬手　長髮正妹下體被重擊

川普關稅重擊　彭博：習近平成最大贏家

川普關稅重擊　彭博：習近平成最大贏家

美國提4階段計畫！要求真主黨年底前解除武裝

美國提4階段計畫！要求真主黨年底前解除武裝

關鍵字：

關稅美國東南亞轉運洗產地北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

吳宗憲第4個女兒爆和陳零九過夜　慘遭冷凍

楊柳颱風最快明生成！路徑「一條路」直撲台灣

半導體100%關稅　川普點名台灣：榨乾英特爾

柯文哲遭求刑28年半　「強姦殺人都沒那麼久」

趙露思直播奇蹟！隨手撕茶包「店家1天訂單是8年總和」

台積電3內鬼正面曝！1男高調炫富買豪宅

蟑螂千萬別沖馬桶　日專家曝2後果

日預測「楊柳」直撲台灣　氣象粉專：強度中颱以上

SOD史上第一位「台灣專屬女優」出道　齋齋爆哭

「準楊柳」恐中颱以上　專家示警南台灣注意

吳宗憲健檢報告結果出爐　醫生差點哭出來

關稅帝君「晶片100%」失效？台董座：轉嫁給客戶

直擊／太香了！33位大咖AV女優抵台　「素顏真面目曝光」松機現奇景

獨／34E辣模二級雙毒並吸！

沈玉琳罹血癌！醫示警「4習慣害癌變」

更多

最夯影音

更多

【毛毛巨犬現身】阿拉斯加犬機場接機！機長空姐全被圈粉XD

趙露思拒接直播帶貨 「不想跟公司分錢」

【驚悚瞬間】新疆網紅吊橋繩索斷裂　遊客墜溪谷致5亡24傷

【20樓層高】桃園移工詭掛高壓電線亡！　特搜隊搏命攀塔搬運

沈玉琳罹血癌 楊繡惠擔心：好像滿嚴重

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面