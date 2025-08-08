洗產地課40％關稅！美未更新定義　東南亞暫時鬆口氣

▲川普政府祭出40%重懲「洗產地」轉運商品，但知情人士透露，這項嚴厲措施暫不會立即執行。圖為泰國曼谷港口 。（示意圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國對等關稅7日正式上路，商務部長盧特尼克稱，關稅收入正大幅增加，每月上看500億美元。與此同時，川普政府祭出40%重懲「洗產地」轉運商品，但3名東南亞知情人士透露，這項嚴厲措施暫不會立即執行，讓市場鬆一口氣。

路透報導，美方此次把矛頭直指越南、泰國等東南亞國家，稱其協助中國商品洗產地之後輸美，規避直接從中國出口須面臨的高額關稅。依據川普的行政命令，一旦被判定是洗產地的產品將面臨40%額外關稅。

不過如今關鍵在於，美方尚未明確定義何謂「轉運」。依據美國現行指南，針對沒有和美國簽署自由貿易協定的國家（包括東南亞國家）的商品，只要在某國歷經「實質轉型」便可標示產自該國，即便零件來自中國等其他國家。

部分東南亞官員已經告知出口商，現行規範依舊適用。消息人士稱，駐越南美國官員告訴商界，即使商品完全使用中國零件、僅在越南組裝，仍適用20%標準稅率。這實際上把轉運個案限於非法活動之中，例如偽造出口證明、非法取得文件等。

貿易顧問建議客戶「謹慎起見」，出口美國商品應至少含40%本土零件，以免未來遭到重懲。協力管理諮詢有限公司福斯特（Marco Forster）直言，華府釋出嚇阻訊號，「如果供應鏈投機取巧，不會被視為技術疏失，而是詐欺。」