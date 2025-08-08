美國提4階段計畫！要求真主黨年底前解除武裝　以色列撤出黎巴嫩

▲ 真主黨2023年5月於黎巴嫩南部舉行演習。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

《路透》獨家披露，美國川普政府對解除黎巴嫩真主黨武裝問題提出詳細時間表，要求真主黨須在今年底前完全解除武裝，同時要求以色列從黎巴嫩南部5個據點撤軍。黎巴嫩內閣會議文件顯示，這項由川普中東特使巴拉克（Tom Barrack）提出的方案，已於7日內閣會議中進行討論。

黎巴嫩資訊部長莫科斯（Paul Morcos）會後表示，內閣僅批准美方提案的目標方向，尚未進行全面討論，「我們並未深入探討美國提案的細節或組成要素，相關討論與決定僅限於其目標。」

提案目標包括逐步消除包括真主黨在內的非國家武裝組織，部署黎巴嫩軍隊至關鍵邊界和內部區域，確保以色列從5個據點撤軍，透過間接談判解決囚犯問題，以及永久劃定黎巴嫩與以色列、敘利亞的邊界。

美國國務院發言人7日對黎巴嫩政府決定授權黎巴嫩武裝部隊將所有武器納入國家控制的決定表示樂見；以色列總理辦公室拒絕對此發表評論，國防部也未立即回應。真主黨未發表評論，但知情人士透露，該組織及其什葉派穆斯林盟友部長們當天在內閣會議上離席抗議，拒絕參與討論。

伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araghchi）6日向伊朗官媒表示，這並非首次有人試圖解除這個親伊朗組織的武裝，但最終決定權取決於真主黨本身，「我們扮演支持者的角色，但不會干預他們的決策。」

美國這份提案旨在「延續並穩定」去年11月達成的黎巴嫩與以色列停火協議，提案中警告，「越來越多人抱怨以色列違反目前的停火協議，包括空襲與跨境行動，這些行為可能導致脆弱現狀崩潰，這凸顯這份提案的急迫性。」

該計畫第一階段要求貝魯特政府在15天內發布法令，承諾在2025年12月31日前完全解除真主黨武裝，以色列則在相同期限內停止陸海空軍事行動。

第二階段要求黎巴嫩在60天內開始實施解除武裝計畫，政府需批准詳細的黎巴嫩軍隊部署方案，將所有武器納入國家權力管轄；而以色列將開始從黎巴嫩南部據點撤軍，並在國際紅十字會協調下釋放黎巴嫩囚犯。

第三階段要求以色列在90天內將從最後2個據點撤離，並確保資金支援黎巴嫩清除瓦礫與基礎設施重建工作。

最後的第四階段則是在120天內，真主黨須拆除包括飛彈、無人機在內的剩餘重型武器。而美國、沙烏地阿拉伯、法國、卡達等友好國家將組織經濟會議，支援黎巴嫩經濟重建，「實現川普總統讓黎巴嫩重新成為繁榮與可持續發展國家的願景。」