　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美國提4階段計畫！要求真主黨年底前解除武裝　以色列撤出黎巴嫩

▲▼黎巴嫩真主黨武裝分子今年5月在黎巴嫩南部進行演習。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 真主黨2023年5月於黎巴嫩南部舉行演習。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

《路透》獨家披露，美國川普政府對解除黎巴嫩真主黨武裝問題提出詳細時間表，要求真主黨須在今年底前完全解除武裝，同時要求以色列從黎巴嫩南部5個據點撤軍。黎巴嫩內閣會議文件顯示，這項由川普中東特使巴拉克（Tom Barrack）提出的方案，已於7日內閣會議中進行討論。

黎巴嫩資訊部長莫科斯（Paul Morcos）會後表示，內閣僅批准美方提案的目標方向，尚未進行全面討論，「我們並未深入探討美國提案的細節或組成要素，相關討論與決定僅限於其目標。」

提案目標包括逐步消除包括真主黨在內的非國家武裝組織，部署黎巴嫩軍隊至關鍵邊界和內部區域，確保以色列從5個據點撤軍，透過間接談判解決囚犯問題，以及永久劃定黎巴嫩與以色列、敘利亞的邊界。

美國國務院發言人7日對黎巴嫩政府決定授權黎巴嫩武裝部隊將所有武器納入國家控制的決定表示樂見；以色列總理辦公室拒絕對此發表評論，國防部也未立即回應。真主黨未發表評論，但知情人士透露，該組織及其什葉派穆斯林盟友部長們當天在內閣會議上離席抗議，拒絕參與討論。

伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araghchi）6日向伊朗官媒表示，這並非首次有人試圖解除這個親伊朗組織的武裝，但最終決定權取決於真主黨本身，「我們扮演支持者的角色，但不會干預他們的決策。」

美國這份提案旨在「延續並穩定」去年11月達成的黎巴嫩與以色列停火協議，提案中警告，「越來越多人抱怨以色列違反目前的停火協議，包括空襲與跨境行動，這些行為可能導致脆弱現狀崩潰，這凸顯這份提案的急迫性。」

該計畫第一階段要求貝魯特政府在15天內發布法令，承諾在2025年12月31日前完全解除真主黨武裝，以色列則在相同期限內停止陸海空軍事行動。

第二階段要求黎巴嫩在60天內開始實施解除武裝計畫，政府需批准詳細的黎巴嫩軍隊部署方案，將所有武器納入國家權力管轄；而以色列將開始從黎巴嫩南部據點撤軍，並在國際紅十字會協調下釋放黎巴嫩囚犯。

第三階段要求以色列在90天內將從最後2個據點撤離，並確保資金支援黎巴嫩清除瓦礫與基礎設施重建工作。

最後的第四階段則是在120天內，真主黨須拆除包括飛彈、無人機在內的剩餘重型武器。而美國、沙烏地阿拉伯、法國、卡達等友好國家將組織經濟會議，支援黎巴嫩經濟重建，「實現川普總統讓黎巴嫩重新成為繁榮與可持續發展國家的願景。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
539 2 6266 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
女友拒口交他竟下藥性侵！　丟800萬想和解：別毀了我
若綺40歲宣布懷孕　激動哭了：原本狀況不是太理想
快訊／試管拼2年！　嚴爵宣布終於要當爸爸了
楊柳1走法可能發警報！　氣象署：讓它飛一會
快訊／若綺懷孕！　楊昇達曬超音波照：我要當爸爸了
「粉底液失言」釀綠營內戰　王義川回應了
川普關稅「重擊2國」　彭博：習近平成最大贏家
獨／與大咖同台！男演員強吻女學生舔胸逼抓鳥　下場慘了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

AI大進化「連CEO也丟飯碗」　前Google高層：失業潮最快2年來襲

台積電豁免也沒用？川普半導體關稅「重創台灣」　彭博：出口減34%

機器人「AI人性化」伸鹹豬手　正妹下體被偷襲！這一幕百萬人關注

以色列批准「接管加薩市」計畫　終戰5大原則曝光

川普關稅重擊「這2國」　彭博：習近平成最大贏家

美國提4階段計畫！要求真主黨年底前解除武裝　以色列撤出黎巴嫩

川普政府懸賞15億「要抓委內瑞拉總統」　怒控：全球最大毒梟

發錢了！OpenAI砸重金「員工每人爽領4470萬元」　防堵人才被挖角

美中關稅大限倒數　美商務部長：「可能再延90天」有望達協議

一夜暴雨狂炸495mm！日本鹿兒島民宅崩塌、土石流　車輛墜河畫面曝

【毛毛巨犬現身】阿拉斯加犬機場接機！機長空姐全被圈粉XD

趙露思拒接直播帶貨 「不想跟公司分錢」

【驚悚瞬間】新疆網紅吊橋繩索斷裂　遊客墜溪谷致5亡24傷

【20樓層高】桃園移工詭掛高壓電線亡！　特搜隊搏命攀塔搬運

沈玉琳罹血癌 楊繡惠擔心：好像滿嚴重

【泰格與雪兒】騙錢騙貓

【被整到哭】騙弟弟不能出國…其實早就訂好他的票XD

【阿伯不要鬧】站在斑馬線上餵孫子吃東西？

錄影中李光洙突然來電　劉在錫忍不住捉弄..再秒掛斷

【爸爸要心碎了XD】我愛妳！跟2歲女兒深情告白　她奶音回：我還好

AI大進化「連CEO也丟飯碗」　前Google高層：失業潮最快2年來襲

台積電豁免也沒用？川普半導體關稅「重創台灣」　彭博：出口減34%

機器人「AI人性化」伸鹹豬手　正妹下體被偷襲！這一幕百萬人關注

以色列批准「接管加薩市」計畫　終戰5大原則曝光

川普關稅重擊「這2國」　彭博：習近平成最大贏家

美國提4階段計畫！要求真主黨年底前解除武裝　以色列撤出黎巴嫩

川普政府懸賞15億「要抓委內瑞拉總統」　怒控：全球最大毒梟

發錢了！OpenAI砸重金「員工每人爽領4470萬元」　防堵人才被挖角

美中關稅大限倒數　美商務部長：「可能再延90天」有望達協議

一夜暴雨狂炸495mm！日本鹿兒島民宅崩塌、土石流　車輛墜河畫面曝

大谷翔平全明星紅毯幕後故事？　「細節」搭配真美子演繹甜蜜默契

捷運警休假搭捷運捕偷拍狼　來不及關機...手機藏海量「褲縫照」

北京夜空現黑影俠客「御劍飛行」　「電閃無雷鳴」如現實版仙俠片

廣末涼子追撞車禍「車速165公里」　網驚：追上大谷翔平…飆車原因曝

侵襲影響多大？粉專曝「楊柳如果1走法」：可達中度颱風

分手賢奎瘋傳1年！海恩狠下心及腰長髮全剪了　近況曝：和自己達共識

「李奇英文」未立案遭罰50萬　北市教育局2度抓包違法上課

關稅衝擊「藥價」上漲　邱泰源：短期會有影響

泰國「重啟」軍購中國潛艦案　拋棄德製改選陸製柴電發動機

AI大進化「連CEO也丟飯碗」　前Google高層：失業潮最快2年來襲

趙露思拒接直播帶貨 「不想跟公司分錢」

國際熱門新聞

半導體100%關稅　川普點名台灣：榨乾英特爾

蟑螂千萬別沖馬桶　日專家曝2後果

川普關稅突變卦！　日本發現「稅率跟協議不一樣」

即／川普對等關稅上路！稅率一次看

日大臣怒了　美承諾修正總統令退回多收關稅

拍到「漢江怪物」岸邊狂游　釣客目擊嚇傻

美商長：川普聽黃仁勳意見　在美建廠不課稅

貝森特點名1國將面臨貿易震撼

關稅協商大出包！日經濟大臣急磋商

安德魯王子爆千人斬淫史　前妻也出軌

日本第一Coser「泡湯美照」　一語雙關戳宅男

衝過去抱抱煞不住　女推男一起墜樓

變態男夜店猥褻！超兇女舞者「美腿踹飛臉」

美股震盪超過700點！　台積電ADR漲4.87%

更多熱門

相關新聞

美國對晶片課徵100%關稅　台灣的影響與應對

美國對晶片課徵100%關稅　台灣的影響與應對

川普政府若落實對不在美國設廠的台灣晶片進口課徵100%關稅，以扶植美國本土半導體產業發展，此政策對台灣經濟，特別是半導體產業，構成重大挑戰。

晶片稅台灣逃過一劫？旅美教授曝「川普背後算盤」

晶片稅台灣逃過一劫？旅美教授曝「川普背後算盤」

美對金條課稅　顛覆全球黃金市場！

美對金條課稅　顛覆全球黃金市場！

8／8最後通牒有彈性？　川普：取決於普丁

8／8最後通牒有彈性？　川普：取決於普丁

半導體100%關稅　川普點名台灣：榨乾英特爾

半導體100%關稅　川普點名台灣：榨乾英特爾

關鍵字：

美國川普政府真主黨黎巴嫩武裝

讀者迴響

熱門新聞

吳宗憲第4個女兒爆和陳零九過夜　慘遭冷凍

楊柳颱風最快明生成！路徑「一條路」直撲台灣

半導體100%關稅　川普點名台灣：榨乾英特爾

柯文哲遭求刑28年半　「強姦殺人都沒那麼久」

趙露思直播奇蹟！隨手撕茶包「店家1天訂單是8年總和」

蟑螂千萬別沖馬桶　日專家曝2後果

日預測「楊柳」直撲台灣　氣象粉專：強度中颱以上

「準楊柳」恐中颱以上　專家示警南台灣注意

台積電3內鬼正面曝！1男高調炫富買豪宅

SOD史上第一位「台灣專屬女優」出道　齋齋爆哭

吳宗憲健檢報告結果出爐　醫生差點哭出來

關稅帝君「晶片100%」失效？台董座：轉嫁給客戶

直擊／太香了！33位大咖AV女優抵台　「素顏真面目曝光」松機現奇景

沈玉琳罹血癌！醫示警「4習慣害癌變」

獨／34E辣模二級雙毒並吸！

更多

最夯影音

更多

【毛毛巨犬現身】阿拉斯加犬機場接機！機長空姐全被圈粉XD

趙露思拒接直播帶貨 「不想跟公司分錢」

【驚悚瞬間】新疆網紅吊橋繩索斷裂　遊客墜溪谷致5亡24傷

【20樓層高】桃園移工詭掛高壓電線亡！　特搜隊搏命攀塔搬運

沈玉琳罹血癌 楊繡惠擔心：好像滿嚴重

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面