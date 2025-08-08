560億重建條例獨缺台東？　行政院：適用縣市工程會將依實際狀況認定

▲嘉義淹水養豬場災情慘重，有豬農飼養的3500隻豬隻「剩不到100隻」。（圖／記者翁伊森翻攝）



記者陳家祥／台北報導

丹娜絲颱風與0728豪雨在中南部地區造成嚴重災損，為加速推動災區各項復原重建工作，行政院會昨院會通過「丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別條例」草案。針對適用範圍部分，行政院發言人李慧芝今（8日）說明，草案僅是舉例說明本次受災嚴重的中、西部縣市，卓院長也裁示按此原則，請主管機關工程會依實際認定，將相關災區納入並依法辦理。

國民黨立委黃建賓昨表示，行政院會昨通過「丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建特別條例草案」，行政院發言人李慧芝在記者會中表示，「本條例涵蓋致災地區，除了嘉義縣市、台南市、高雄市、屏東縣等，也把台東縣、彰化縣、雲林縣、南投縣有因此致災的地區，請主管機關工程會能夠依照實際認定，給予納入災區，依法辦理」，但在行政院會後公布的新聞稿及草案中，卻沒有提到台東縣。

黃建賓表示，今天第一時間已向行政院反映此狀況，強烈要求中央必須遵守承諾，將台東納入災後重建條例中，幫助財政困難的偏鄉度過天災難關，絕對不能漠視台東人的需求與權益。

有關「丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別條例」適用範圍，行政院發言人李慧芝今（8日）表示，由於丹娜絲颱風是台灣百年罕見由台灣海峽北上並從西部登陸的颱風，造成台灣西部及中部縣（市）嚴重災情，因此本條例草案總說明以及立法理由，是舉例說明本次受災嚴重的中、西部地區縣（市），並非在草案中直接表列劃定災區範圍，或是將其他縣（市）排除在適用範圍之外。

李慧芝指出，本條例第2條本文規定是參考《災害防救法》第51條體例，由行政院公告受創地區範圍，因此也會按照過往的標準認定災區範圍；行政院卓榮泰院長昨（7日）於院會中裁示也是按此原則，請主管機關行政院公共工程委員會依照實際認定，將相關災區納入並依法辦理。

▼颱風丹娜絲重創台灣。（圖／記者蘇晏男攝）