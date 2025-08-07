　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

行政院今通過風災復原特別條例　預算上限560億、9縣市列災區

▲▼行政院會記者會。（圖／記者陳家祥攝）

▲行政院會記者會。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

今年7月，丹娜絲颱風席捲嘉南沿海地區，後續還有西南氣流帶來持續強降雨，讓台南市、高雄市、嘉義縣（市）及屏東縣等縣（市）受損嚴重。為讓各級政府有足夠資源辦理災後重建與復原，行政院今（7）日通過「丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別條例」草案，預算上限560億，將函請立法院審議，以最迅速、最周延的行動協助災民重建家園，讓民眾早日恢復正常生活。

根據「丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別條例」，主管機關為行政院公共工程委員會，將爭取編列特別預算新臺幣560億元，以分期編列特別預算之方式支應，分別由農業部、經濟部、內政部、教育部、交通部、環境部、文化部、國家通訊傳播委員會及原住民族委員會及地方政府負責執行。

條例明定災區復原重建項目共計9大項，包含「農業設施」、「電力系統」、「電信系統及有線廣播電視系統」、「自來水、瓦斯及燃氣設施」、「家園及公共設施」、「水利設施」、「道路及交通」、「環境衛生復原」、「社會復原及產業促進」。條例自公布日施行，施行期間自生效日至116年12月31日。本條例及其特別預算施行期間屆滿，得經立法院同意延長之。

行政院長卓榮泰說，本條例涵蓋致災地區包括嘉義縣市、台南市、高雄市、屏東縣、台東縣、彰化縣、雲林縣、南投縣等9縣市，有因此致災的地區請主管機關工程會能依照實際認定給予納入災區，依法辦理。

卓榮泰指出，本條例納入包括農業、水電、道路、水利等設施的搶修，還有災後環境衛生、文化、社福建設等重建經費，尤其在山區很多原民鄉，有更多清理上的重建，另外也針對低收入、中低收入戶以及經濟上弱勢族群的房屋修繕，政府會全額支持，加速推動災區各項復原的重建工作。

卓榮泰表示，本案送請立法院審議後，請內政部、工程會等相關部會能積極與立法院朝野各黨團溝通協調，早日完成立法程序，協助地方政府與民眾早日重建家園。

卓榮泰指出，昨天已經拜訪過立法院，韓院長承諾會用最快速度納入整個議程安排，之後通過特別預算後執行。

相關新聞

行政院明通過災後復原特別條例　雲嘉南高屏6縣市列災區

行政院明通過災後復原特別條例　雲嘉南高屏6縣市列災區

丹娜絲颱風、西南氣流帶來豪雨重創西南部，行政院預計明天院會通過「丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別條例」草案。行政院政委陳金德今（6日）說，特別條例金額仍在調整，除了災損嚴重的台南市、嘉義縣市外，另也將納入高雄市、屏東縣、雲林縣等，未來將正式公告範圍。

台美關稅若達成協議　行政院：一定會有文本、會送立法院審議

台美關稅若達成協議　行政院：一定會有文本、會送立法院審議

普發1萬韌性特別預算如數編？　龔明鑫：再觀察一下

普發1萬韌性特別預算如數編？　龔明鑫：再觀察一下

談投資拼降關稅　經貿辦：順應台廠擴大對美投資趨勢

談投資拼降關稅　經貿辦：順應台廠擴大對美投資趨勢

颱風釀3萬多戶住宅受損　賴清德：行政院重建條例將提高預算規模

颱風釀3萬多戶住宅受損　賴清德：行政院重建條例將提高預算規模

