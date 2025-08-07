　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

川普宣布半導體100%關稅　經貿辦：不影響後續談判策略

▲▼經貿辦副總談判代表顏慧欣出席行政院會記者會。（圖／記者陳家祥攝）

▲經貿辦副總談判代表顏慧欣出席行政院會記者會。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

美國川普政府對台灣課徵的20%暫時性對等關稅，將在美東時間7日正式生效，而川普今又宣布半導體關稅100％，但若在美有設廠的話可以豁免。經貿談判辦公室副總談判代表顏慧欣說，具體會不會針對半導體課徵100%關稅，仍有待最後正式的行政命令。但對談判團隊來說，一定會持續跟美國爭取在對等關稅談判中，把232條款以及供應鏈合作一倂納入，「今天川普公布的內容，不影響接下來談判的策略跟步驟」。

李慧芝說，政府持續跟美國保持聯繫，雙方談判團隊除了就對等關稅議題有持續磋商外，也正在跟美國一倂討論供應鏈合作還有232條款的相關議題。受到對等關稅影響的產業，除了已經公布的產業措施都不受影響外，相關部會會以移緩濟急的方式給予必要支持。今天上午院長也已經裁示，移緩濟急今天起實施開始接受申請。

針對川普公布半導體關稅，經貿談判辦公室副總談判代表顏慧欣說明，這是川普在說明蘋果投資案順帶提到的問題，具體而言會不會針對半導體課徵100%關稅，可能還是有待最後正式的行政命令。但對談判團隊來說，一定會持續跟美國爭取一倂討論，在對等關稅談判裡面要把232條款以及供應鏈合作一倂納入，今天川普公布的內容不影響接下來談判的策略跟步驟。

顏慧欣表示，半導體課徵100%關稅還是有待最後正式命令的公布，但對談判團隊來說，美國希望按照AI action plan增加更多半導體產業去美國佈局，這是美國本身的產業經貿政策，但對台灣來說，也有全球佈局的大戰略考量，相信從台灣以及談判團隊角度，會持續爭取在對等關稅談判裡面，把供應鏈合作、232條款議題做整體性考量。

目前有無評估哪些產業不再川普說的範圍內？顏慧欣說，針對半導體232調查可能會涉及到半導體最後的終端產品，也有可能涉及到半導體中間組裝的設備或是零組件部分。

顏慧欣強調，半導體最後232條款所課徵的範圍，必須要等待美國政府公布正式行政命令後，才會有界定出最終所謂可能是100%額外課徵關稅產品的適用範圍涉及到哪些項目。

顏慧欣說，目前就台灣來說，出口到美國有蠻高比重是涉及到資通訊產業，「就談判團隊來說，一定是努力在接下來跟美國對等關稅談判過程中，要把232條款、供應鏈合作與對等關稅合併探討，爭取232條款最優惠關稅」，讓半導體產業，無論適用產品、廠商範圍，爭取最公平的國際競爭地位。

川普宣布半導體100%關稅　經貿辦：不影響後續談判策略

川普宣布半導體100%關稅　經貿辦：不影響後續談判策略

