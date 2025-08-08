普發1萬怎麼發？　民進黨團大會「2關鍵」砲聲隆隆要政院提版本

▲普發一萬引起熱議。（圖／記者周宸亘攝）



記者杜冠霖／台北報導

立法院日前三讀通過國民黨版的「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」，當中包含普發現金1萬，由於該版本加碼至5450億元，若要普發現金需舉債，日前傳出行政院擬修改特別條例納入排富條款，但政院昨又表示，依立院三讀條例編列特別預算。據了解，今（8日）民進黨團大會中，多名綠委對此發表意見，主要針對是否排富、金額「各言爾志」，會議上更是砲聲隆隆，也有與會立委批評行政院動作慢，應主動出擊提修正版本，化解違憲爭議。

民進黨團大會上砲聲隆隆，據了解，多名綠委對普發現金議題發表意見，主要討論是否排富、發放金額，但最大共識是由立法院立法提出普發現金「確實違憲」，此例一開，未來只要選舉年到了就會有人提案普發現金，後患無窮，行政院應主動出擊，提出版本化解違憲爭議。也有與會立委不滿行政院態度曖昧，要求應盡速說明作法為何，否則黨團成員要上第一線辯論也不知從何說起。

黨團幹事長吳思瑤受訪時表示，針對普發現金作為如何讓其合憲性進行，這是民進黨團重視的，誰都不能違逆憲法原則，大家討論熱烈，來自不同縣市，基於民意、為產業發聲，多數委員認為風災重建優先，讓災民第一時間獲得政府協助，最重要的還是風災特別條例跟後續預算編列，資源到位幫助災民。

吳思瑤指出，普發現金部分，要思考合憲性問題，當然也值得討論，行政部門無論如何要能夠提出符合憲法修正方式，如果是立法院片面決定支出、普發現金，絕對違憲，但若行政院全面審視後，思考合理性等等，達到綜合規劃後決定普發現金，這就符合憲法。

吳思瑤強調，立法院不能片面剝奪行政院預算權，如果行政院周延審視後，能夠提出條例修正跟特別預算修正，盡可能達成合憲要求，內部對如何合憲討論，若普發現金是可以的方向，合憲性要周延。不能此例一開，就讓立法院認為可以片面修法，否則後患無窮，未來只要選舉年到了就提案普發現金，這種違憲作法不應該被鼓勵跟認可，民進黨重視法制面修法，如果普發現金是民眾認為可行、也期待的，那應該就如何合憲多做討論。

對於普發現金議題，綠委莊瑞雄則透露，這是社會矚目議題，黨團成員聽到社會呼聲，當然有討論，行政院精準掌握民意，相信最後會做決斷，只是條例由立法院提出確實侵害行政權，黨團有討論到，如果行政院主動出擊，就能化解違憲疑慮，討論非常熱烈。

莊瑞雄強調，黨團意見非常一致，如果由立法院提這樣的條例，了不起是一個建議案，如果是行政院考量最近災害、關稅等，主動出擊，跟立法部門看法有所不同，包含金額、是否排富等，主動出擊形成政策的話，當然沒有違憲問題。

至於今日黨團大會，莊瑞雄指出，今天大家各言爾志，府院黨有決策的話應該要明快，不要讓黨團成員意見有所分歧，但由立法院提出的部分是違憲，這點大家有共識。若行政院主動提出，看他對民意的掌握度，也可以化解違憲疑慮。