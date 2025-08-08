　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

普發1萬怎麼發？　民進黨團大會「2關鍵」砲聲隆隆要政院提版本

▲▼錢,現金,鈔票,銅板,金融,債務,理財,開銷,買賣（圖／記者周宸亘攝）

▲普發一萬引起熱議。（圖／記者周宸亘攝）

記者杜冠霖／台北報導

立法院日前三讀通過國民黨版的「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」，當中包含普發現金1萬，由於該版本加碼至5450億元，若要普發現金需舉債，日前傳出行政院擬修改特別條例納入排富條款，但政院昨又表示，依立院三讀條例編列特別預算。據了解，今（8日）民進黨團大會中，多名綠委對此發表意見，主要針對是否排富、金額「各言爾志」，會議上更是砲聲隆隆，也有與會立委批評行政院動作慢，應主動出擊提修正版本，化解違憲爭議。

民進黨團大會上砲聲隆隆，據了解，多名綠委對普發現金議題發表意見，主要討論是否排富、發放金額，但最大共識是由立法院立法提出普發現金「確實違憲」，此例一開，未來只要選舉年到了就會有人提案普發現金，後患無窮，行政院應主動出擊，提出版本化解違憲爭議。也有與會立委不滿行政院態度曖昧，要求應盡速說明作法為何，否則黨團成員要上第一線辯論也不知從何說起。

黨團幹事長吳思瑤受訪時表示，針對普發現金作為如何讓其合憲性進行，這是民進黨團重視的，誰都不能違逆憲法原則，大家討論熱烈，來自不同縣市，基於民意、為產業發聲，多數委員認為風災重建優先，讓災民第一時間獲得政府協助，最重要的還是風災特別條例跟後續預算編列，資源到位幫助災民。

吳思瑤指出，普發現金部分，要思考合憲性問題，當然也值得討論，行政部門無論如何要能夠提出符合憲法修正方式，如果是立法院片面決定支出、普發現金，絕對違憲，但若行政院全面審視後，思考合理性等等，達到綜合規劃後決定普發現金，這就符合憲法。

吳思瑤強調，立法院不能片面剝奪行政院預算權，如果行政院周延審視後，能夠提出條例修正跟特別預算修正，盡可能達成合憲要求，內部對如何合憲討論，若普發現金是可以的方向，合憲性要周延。不能此例一開，就讓立法院認為可以片面修法，否則後患無窮，未來只要選舉年到了就提案普發現金，這種違憲作法不應該被鼓勵跟認可，民進黨重視法制面修法，如果普發現金是民眾認為可行、也期待的，那應該就如何合憲多做討論。

對於普發現金議題，綠委莊瑞雄則透露，這是社會矚目議題，黨團成員聽到社會呼聲，當然有討論，行政院精準掌握民意，相信最後會做決斷，只是條例由立法院提出確實侵害行政權，黨團有討論到，如果行政院主動出擊，就能化解違憲疑慮，討論非常熱烈。

莊瑞雄強調，黨團意見非常一致，如果由立法院提這樣的條例，了不起是一個建議案，如果是行政院考量最近災害、關稅等，主動出擊，跟立法部門看法有所不同，包含金額、是否排富等，主動出擊形成政策的話，當然沒有違憲問題。

至於今日黨團大會，莊瑞雄指出，今天大家各言爾志，府院黨有決策的話應該要明快，不要讓黨團成員意見有所分歧，但由立法院提出的部分是違憲，這點大家有共識。若行政院主動提出，看他對民意的掌握度，也可以化解違憲疑慮。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
539 2 6266 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
跟女友吵架氣炸！　21歲男墜樓亡
川普懸賞15億！　要抓委內瑞拉總統
民進黨性平部遭洗版！　支持者狂轟內鬼下台
普發1萬怎麼發？　民進黨團大會「2關鍵」砲聲隆隆
千萬豪宅淪惡臭垃圾山！　Google地圖見奇景
快訊／台積電3內鬼正面照曝！
自爆確診新冠肺炎！　徐巧芯戴口罩致歉：昨天下午才知道

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

560億風災條例　行政院：適用縣市工程會將依實際狀況認定

大批綠營支持者出征性平部　洗版狂轟內鬼下台：馬上向王義川道歉

杜秉澄吼「徐巧芯叫我認罪的」　本尊斥有病：建請法院加重判刑

普發1萬怎麼發？　民進黨團大會「2關鍵」砲聲隆隆要政院提版本

嗆鍾小平造謠賺黑心錢　陳智菡代柯文哲討道歉：吃飯不怕噎死？

自爆確診新冠肺炎！　徐巧芯戴口罩致歉接觸者：昨天下午才知道

「救柯文哲成為信念」　邱毅揭不放人原因：823小草將給賴清德教訓

政府來當神隊友！　卓榮泰祝父親節快樂不忘宣傳育兒政策

徐巧芯舌戰眾綠委後宣布確診　「第一線」立委今都戴口罩上班

賴清德父親節向救災夥伴致謝　「他們用自己的方式給予愛和溫暖」

【毛毛巨犬現身】阿拉斯加犬機場接機！機長空姐全被圈粉XD

趙露思拒接直播帶貨 「不想跟公司分錢」

【驚悚瞬間】新疆網紅吊橋繩索斷裂　遊客墜溪谷致5亡24傷

【20樓層高】桃園移工詭掛高壓電線亡！　特搜隊搏命攀塔搬運

沈玉琳罹血癌 楊繡惠擔心：好像滿嚴重

【泰格與雪兒】騙錢騙貓

【被整到哭】騙弟弟不能出國…其實早就訂好他的票XD

【阿伯不要鬧】站在斑馬線上餵孫子吃東西？

錄影中李光洙突然來電　劉在錫忍不住捉弄..再秒掛斷

【爸爸要心碎了XD】我愛妳！跟2歲女兒深情告白　她奶音回：我還好

560億風災條例　行政院：適用縣市工程會將依實際狀況認定

大批綠營支持者出征性平部　洗版狂轟內鬼下台：馬上向王義川道歉

杜秉澄吼「徐巧芯叫我認罪的」　本尊斥有病：建請法院加重判刑

普發1萬怎麼發？　民進黨團大會「2關鍵」砲聲隆隆要政院提版本

嗆鍾小平造謠賺黑心錢　陳智菡代柯文哲討道歉：吃飯不怕噎死？

自爆確診新冠肺炎！　徐巧芯戴口罩致歉接觸者：昨天下午才知道

「救柯文哲成為信念」　邱毅揭不放人原因：823小草將給賴清德教訓

政府來當神隊友！　卓榮泰祝父親節快樂不忘宣傳育兒政策

徐巧芯舌戰眾綠委後宣布確診　「第一線」立委今都戴口罩上班

賴清德父親節向救災夥伴致謝　「他們用自己的方式給予愛和溫暖」

美國對晶片課徵100%關稅　台灣的影響與應對

唐西奇狂減14公斤全面進化　湖人助教：NBA當今最強1對1球員

快訊／刑事局9高階警官人事異動　下周將統一辦理離到職

快訊／雲豹到楊梅打交流賽　高錦瑋率隊力抗日本職籃熊本Volters

鍾明軒是無辜的！她見留言傻了「這些人當沒事」：討厭就能誣陷？

快訊／88快速道路拖板車猛撞...倒楣廂型車側翻　傷者送醫搶救

凌晨跟女友吵架氣炸！澎湖21歲男「不久後墜樓」　送醫搶救無效亡

天選之人「現在才中鏢新冠」　他慘曝症狀！PTT驚：靠1物超快見效

560億風災條例　行政院：適用縣市工程會將依實際狀況認定

萬華西昌街夜市藏「千歲賭場」36人被逮　最幼齒的已59歲

高宇蓁談7年姐弟戀「沒癢過」　達成共識：不一定要結婚

政治熱門新聞

手上這瓶是裝酒？　徐巧芯秀圖駁：「粹鳥」眼睛還好嗎？

大支剛出歌酸完！綠委用五月天歌跳舞急刪

綠性平部批王義川　他曝簡直黨部內戰

徐巧芯舌戰眾綠委後宣布確診　「第一線」立委今都戴口罩上班

台灣民意民調／66%贊同有條件重啟核三　綠支持者也有46%同意

18%藍白選民挺罷免？投票數據打臉

核三廠耐震能力「比台北101更強」　學者：絕不會如福島電廠爆炸

自爆確診新冠肺炎！　徐巧芯戴口罩致歉接觸者：昨天下午才知道

鍾小平稱因藍白合向柯文哲道歉　陳佩琪嗆「不用了｣：我再告一次

大批綠營支持者出征性平部　洗版狂轟內鬼下台：馬上向王義川道歉

普發1萬怎麼發？　民進黨團大會「2關鍵」砲聲隆隆要政院提版本

67架次共機艦出海擾台　創新高38架次逾越海峽中線

被爆比亞迪宴會牽線人　三立主管遭停職

新北安置中心爆性侵醜聞　社會局強調：未隱匿案件、積極處理中

更多熱門

相關新聞

560億風災條例　行政院：適用縣市工程會將依實際狀況認定

560億風災條例　行政院：適用縣市工程會將依實際狀況認定

丹娜絲颱風與0728豪雨在中南部地區造成嚴重災損，為加速推動災區各項復原重建工作，行政院會昨院會通過「丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別條例」草案。針對適用範圍部分，行政院發言人李慧芝今（8日）說明，草案僅是舉例說明本次受災嚴重的中、西部縣市，卓院長也裁示按此原則，請主管機關工程會依實際認定，將相關災區納入並依法辦理。

大批綠營支持者出征性平部　洗版狂轟內鬼下台：馬上向王義川道歉

大批綠營支持者出征性平部　洗版狂轟內鬼下台：馬上向王義川道歉

「救柯文哲成為信念」　邱毅揭不放人原因：823小草將給賴清德教訓

「救柯文哲成為信念」　邱毅揭不放人原因：823小草將給賴清德教訓

政府來當神隊友！　卓榮泰祝父親節快樂不忘宣傳育兒政策

政府來當神隊友！　卓榮泰祝父親節快樂不忘宣傳育兒政策

徐巧芯舌戰眾綠委後宣布確診　「第一線」立委今都戴口罩上班

徐巧芯舌戰眾綠委後宣布確診　「第一線」立委今都戴口罩上班

關鍵字：

普發現金民進黨國民黨違憲行政院普發1萬吳思瑤莊瑞雄

讀者迴響

熱門新聞

楊柳颱風最快明生成！路徑「一條路」直撲台灣

吳宗憲第4個女兒爆和陳零九過夜　慘遭冷凍

半導體100%關稅　川普點名台灣：榨乾英特爾

柯文哲遭求刑28年半　「強姦殺人都沒那麼久」

趙露思直播奇蹟！隨手撕茶包「店家1天訂單是8年總和」

日預測「楊柳」直撲台灣　氣象粉專：強度中颱以上

蟑螂千萬別沖馬桶　日專家曝2後果

「準楊柳」恐中颱以上　專家示警南台灣注意

關稅帝君「晶片100%」失效？台董座：轉嫁給客戶

吳宗憲健檢報告結果出爐　醫生差點哭出來

SOD史上第一位「台灣專屬女優」出道　齋齋爆哭

沈玉琳罹血癌！醫示警「4習慣害癌變」

川普關稅突變卦！　日本發現「稅率跟協議不一樣」

直擊／太香了！33位大咖AV女優抵台　「素顏真面目曝光」松機現奇景

獨／34E辣模二級雙毒並吸！

更多

最夯影音

更多

【毛毛巨犬現身】阿拉斯加犬機場接機！機長空姐全被圈粉XD

趙露思拒接直播帶貨 「不想跟公司分錢」

【驚悚瞬間】新疆網紅吊橋繩索斷裂　遊客墜溪谷致5亡24傷

【20樓層高】桃園移工詭掛高壓電線亡！　特搜隊搏命攀塔搬運

沈玉琳罹血癌 楊繡惠擔心：好像滿嚴重

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面