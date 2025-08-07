普發1萬人人有？　行政院：照三讀條例編預算、僅調整產業支持方案

▲特別條例中的普發現金1萬元，引發朝野攻防。（示意圖／記者周宸亘攝）



記者陳家祥／台北報導

美國川普政府對台灣課徵的20%暫時性對等關稅，將在美東時間7日正式生效，立法院日前三讀通過韌性特別條例，當中包含普發現金1萬元，掀起朝野攻防，外界關注是否會納入「排富條款」。對此，行政院發言人李慧芝說，特別條例已經三讀的部分，除了產業支持方案會思考做調整外，「其他條例的部分都不會變動」。

針對普發現金部分，李慧芝說，未來政府會依照三讀的特別條例編列特別預算，不過目前行政院正思考要調整產業支持方案，研議是否擴大適用範圍。其他部分是不會有變動的。

至於今日院會幾度變更議程一事，李慧芝說，就是因為在考慮對產業支持方案是不是要再做調整，會盡快提出。原定的支持方案部分，移緩濟急方案已經開始接受申請，希望儘速幫助受影響產業。

媒體追問，普發現金是否不會納入排富條款？李慧芝說，特別條例已經三讀的部分，除了產業支持方案會思考做調整外，「其他條例的部分都不會變動」。李強調，會按照三讀內容編列特別預算。

而行政院日前稱普發現金可能有違憲疑慮，會在適當時間提出釋憲，現在確定不提？對此，李慧芝僅說，會透過合法合憲的管道持續溝通努力。

