國際

2台人闖駐韓美軍基地偷拍　韓批「惡劣」判刑1年6個月

▲▼駐韓美軍10日在烏山基地實施飛行秀，然而2名台灣人卻因偷拍戰機而遭緊急逮捕。（圖／達志影像）

▲2名台灣人遭到美軍3度制止，仍強行闖入限制區域內拍攝。（圖／達志影像）

記者詹雅婷／綜合報導

2名台灣人今年5月在南韓旅遊期間遭緊急逮捕，原因是未經許可擅自進入軍事基地，並對基地和軍事設施進行拍攝。針對此案，水原地方法院平澤支院刑事審判第3獨任庭做出一審判決，認定2人犯罪情形惡劣，但考量照片未外洩等因素，判處有期徒刑1年6個月，緩刑3年。

韓聯社報導，這2名台灣人分別是60多歲的A某與40多歲的B某，在5月10日當地上午9時前往京畿道平澤市駐韓美軍空軍烏山基地（K-55），違反美軍規定強行參加「2025烏山飛行秀」，偷偷混進南韓民眾的隊伍進場觀賞，且使用長焦相機非法拍攝基地內部設施和軍事裝備。

據信2人遭到美軍3度制止，仍強行闖入限制區域內拍攝。針對此案，南韓警方以違反「軍事基地與軍事設施保護法」罪嫌緊急逮捕2人。

法院表示，從犯罪原委和內容來看，這2人犯罪情形惡劣，未經部隊上級許可擅自進入軍事基地，並對基地和軍事設施進行拍攝，但沒有發現被告企圖探測軍事機密的證據，且拍攝照片均被扣押未外洩，所以分別判處2人有期徒刑1年6個月，緩刑3年。

報導提到，航展通常會開放觀眾自由拍照，但美軍5月10日這場飛行秀特別禁止特定國家地區人員入內觀展，包括台灣。已知在這起事件發生之前，南韓屢次發生中國人潛入機場或軍事基地偷拍的情事。

