地方 地方焦點

張善政訪日拜會宮城縣知事　就智慧農業、運動及觀光交流推廣

▲桃園市長張善政率團訪日，今天前往宮城縣訪視知事村井嘉浩，雙方互贈紀念品。（圖／市府新聞處提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市長張善政前天率團訪問日本，今（7）日前往宮城縣廳拜會宮城縣知事村井嘉浩，雙方就運動外交、農業合作及觀光推廣等多項議題進行交流。張善政表示，期待未來宮城、桃園能有進一步互動交流，雙方擴大合作面向，共同促進城市發展。

▲桃園市長張善政率團前往宮城縣訪視，張善政致詞。（圖／市府新聞處提供）

張善政表示，桃園市是「樂天桃猿」（Rakuten Monkeys）棒球隊的主場，宮城縣則是東北樂天金鷲隊（Tohoku Rakuten Golden Eagles）主場，兩座城市都熱愛棒球，雙方可以在體育方面有更多的交流合作。

此外，宮城和桃園除有棒球的共通點外，宮城縣稻米非常知名，「笹錦」及「一見鍾情」兩款稻米馳名全日本；桃園則是北台灣糧倉，除擁有優質稻米外，還有「黑毛豬故鄉」之美譽，桃園黑豬肉鮮嫩美味，宮城、桃園雙邊未來可就智慧農業及農業轉型等議題彼此經驗交流學習。

▲日本宮城縣知事村井嘉浩致詞表示感謝桃園市長張善政率團來訪。（圖／市府新聞處提供）

日本宮城縣知事村井嘉浩指出，宮城縣的名取市及岩沼市將與桃園市簽署觀光與產業經濟合作備忘錄（MOU），此合作案對雙邊都有助益，未來宮城縣將持續強化與桃園市的城市交流，並協助名取市及岩沼市推動落實MOU，促進雙方共創更多合作機會。

▲桃園市長張善政率團前往宮城縣訪視，雙方會後合影留念。（圖／市府新聞處提供）

今日訪問團包括日本宮城縣知事村井嘉浩、名取市市長山田司郎等人，桃園訪日團則有由府副秘書長金志聿、體育局長許彥輝、觀光旅遊局副局長王麗娟、東北樂天金鷲球團事業開發本部本部長川田喜則等人陪同出席。

日本宮城縣近日宣布，將於2026年4月起導入「周休三日制」，屆時所有任職於縣政府內的職員都可以自由選擇此項上班方式。待新制上路後，宮城縣將成為東北第一個全面開放周休三日的地方政府。

