台鐵車票9月揭碳排放！新紙本票明年底上路　低碳旅遊拚年底上路

▲台鐵企劃處長江明宜車票將揭露碳足跡標籤。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

因應2050淨零排放政策，台鐵取得碳足跡標籤使用權，9月起車票正式揭露旅運碳排放量，今年底32個特等站和一等站也將完成溫排盤查，明年第一季全台200多個車站正式登錄，明年12月背磁車票走入歷史後，新版紙本車票也於背面揭露碳足跡標籤。此外，台鐵假期預計年底開賣，推出台鐵搭配低碳旅宿旅遊行程。

台鐵日前已取得「自強」、「莒光」及「區間/區間快」3車種碳足跡盤查報告書外部查證，今年3月27日取得查證聲明書，根據盤查結果顯示，自強號每延人公里產生36公克二氧化碳當量(CO2e)、莒光號為50公克二氧化碳當量(CO2e)、區間及區間快列車則為55公克二氧化碳當量(CO2e)。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台鐵碳足跡盤查結果114年6月25日也正式取得碳足跡標籤使用權，台鐵企劃處長江明宜表示，台鐵規劃分二階段揭露碳排放資訊，第一階段預計114年9月於車票正面以文字方式揭露旅運碳排放量，10月於台鐵公司官方網站、12月於台鐵e訂通APP揭露碳足跡資訊。

▲台鐵車票將揭露碳排放量。（圖／台鐵提供）

江明宜說，第二階段則預計115年12月等售票設備陸續更新，全面更換為非背磁車票後，於新版紙本車票背面揭露碳足跡標籤。

此外，台鐵也規劃今年第4季前完成32個車站的組織型溫室氣體盤查和外部認證，包含4個特等站及28個一等站，並依環境部「溫室氣體排放量盤查登錄及查驗管理辦法」第6條規定，於115年4月底前完成組織型溫室氣體盤查工作，將全台200多個車站和其他場站等排放清冊及盤查報告書等資訊，登錄於環境部溫室氣體排放量資訊平台。

▲台鐵明年底推出新版紙本車票，將揭露碳足跡標籤。（圖／台鐵提供）

江明宜指出，為鼓勵民眾搭乘低碳運具，台鐵未來也希望結合低碳住宿推動低碳觀光，目前正在商談相關合作和優惠，另台鐵最快今年底前也將推出台鐵假期，其中包括台鐵低碳運具和低碳旅宿結合的低碳旅遊行程。

至於未來徵收碳費後，相關連帶成本是否會影響台鐵票價調整，台鐵表示，確實要反映課徵碳稅等相關成本，票價應該往上調，雖台鐵票價每2年可檢討一次，但就像電費連兩次調漲17%、14.5%後，台鐵列車行駛的動力費一年就增加4.2億元，但電費增加成本迄今未反應在票價上，因此碳稅雖有成本壓力，也不見得能調，須先經過內部討論、送交董事會、交通部和行政院等程序才能定案。