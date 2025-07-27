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桃園寵物嘉年華登場　蘇俊賓：「三箭齊發」推動寵物友善城市

▲桃園寵物嘉年華

▲蘇俊賓表示，寵物已成為家庭中重要的一員，更是促進社會穩定的力量。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市副市長蘇俊賓27日出席市府動保處舉辦的「毛起來Fun 寵物嘉年華」活動表示，全台毛小孩數量持續增加中，寵物已成為家庭中重要的一員，更是促進社會穩定的力量。他強調，市府將透過提升收養品質與量能、落實TNVR政策、打造寵物友善環境，「三管齊下」推動桃園成為動物友善城市。

蘇俊賓說，今天活動的地點、位於桃園區向上路上的南昌動物保護教育園區，自去年12月試營運以來，已吸引超過3,000人次參訪，並成功促成逾百隻動物認養。市府將持續追蹤認養動物的生活與健康狀況，並評估擴大辦理規模，以提供更多收容動物妥善照護與認養的機會。

▲桃園寵物嘉年華

▲▼和毛孩一起玩闖關遊戲。（圖／記者楊淑媛攝）

▲桃園寵物嘉年華

而在流浪動物管理方面，市府持續推動TNVR政策（誘捕、絕育、施打疫苗、回置(Trap, Neuter, Vaccinate, Return) 指針對流浪動物的管理方式」。根據農業部統計，桃園遊蕩犬隻數量已從111年的1萬5,995隻，下降至113年的7,893多隻，顯示遊蕩犬隻數控制成效。市府農業局亦與農業部合作進行動物數據調查與管理，透過結紮、教育與宣導，有效控管動物數量、提升認養率，邁向整潔有序的城市環境。

市府積極打造寵物友善城市，預計至今（114）年底，全市寵物公園將增至30座，數量居全國之冠。樂天棒球場也將設置全國首座寵物友善觀賽區，讓飼主能攜帶毛孩一同進場觀賽。未來市府亦將推動友善政策擴及運輸、餐飲與觀光領域，營造人寵共融的宜居環境。

▲桃園寵物嘉年華

▲桃園寵物嘉年華登場，推動動物友善城市。（圖／記者楊淑媛攝）

市府農業局表示，本次「2025毛起來Fun寵物闖關賽」依照不同體型設計趣味關卡，考驗毛孩與飼主之間的默契與信任。現場設有16個服務攤位，提供狂犬病疫苗施打、免費健康檢查、認養宣導、文創商品及美食販售等，融合趣味互動與教育推廣，鼓勵正確飼養觀念，強化市民飼主責任意識。

包括市議員黃婉如、張碩芳、市府農業局長陳冠義、動保處處長王得吉、桃園區長許敏松、臺灣毛孩守護協會理事長王卉倫等皆出席活動。

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