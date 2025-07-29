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碼頭設專用浮排　日月潭電動船升級...同時亨用美食+音樂

▲日月潭國家風景區管理處推動電動船全面升級計畫。（圖／日月潭國家風景區管理處提供，下同）

▲日月潭國家風景區管理處推動電動船全面升級計畫。（圖／日月潭國家風景區管理處提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

深受遊客喜愛的日月潭電動船已啟航多年，日月潭國家風景區管理處日前特別規劃電動船全面升級計畫，整合多家電動船經營業者打造全新品牌識別，並將水社碼頭四號浮排設為電動船專用浮排，希望進一步推廣環保且便利的遊湖體驗，同時響應政府減碳政策。

日管處於9日舉辦媒體發布會，宣布上述設施正式啟用；處方介紹，全新升級的日月潭電動船不僅在外觀設計及服務人員訓練方面都進行統一及優化，還在船上安排現場演奏的音樂及特色餐點，讓乘客有機會品嚐Feeling18的生吐司、鹽可頌，或壽田製麵所與小農合作、使用當季食材入菜的九宮格餐盒，還有LIVE音樂演出，提供視覺、聽覺、味覺的三重享受。

▲日月潭國家風景區管理處推動電動船全面升級計畫。（圖／日月潭國家風景區管理處提供）

▲日月潭國家風景區管理處推動電動船全面升級計畫。（圖／日月潭國家風景區管理處提供）

而專用浮排上也設置巨型LOGO裝置藝術及位於兩側的小旗幟，讓想搭乘電動船的旅客能輕易找到乘船地點，希望有效提升電動船的搭乘人次。

▲日月潭國家風景區管理處推動電動船全面升級計畫。（圖／日月潭國家風景區管理處提供）

▲日月潭國家風景區管理處推動電動船全面升級計畫。（圖／日月潭國家風景區管理處提供）

日管處長柯建興表示，日月潭電動船的推廣將成為當地綠色旅遊發展的重要里程碑，期許未來能成為一種結合生態保育及當地特色的旅遊體驗，讓每位旅客都能以最環保、寧靜的方式悠遊於湖面、感受絕美山水風光。

本次活動亦與多家業者進行異業合作，推出許多專屬優惠，如用餐9折、平日住房優惠等，詳細的電動船配合名單及專屬優惠請洽日管處的官網及粉絲專頁，https://www.facebook.com/sunmoonlaketw。

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