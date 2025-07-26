大罷免沒贏家！　蘇俊賓籲賴總統：在破碎土地上重建互信

▲蘇俊賓籲賴總統大罷免後：一起在破碎的土地上重新建立互信。（圖／擷取自臉書）

記者楊淑媛／桃園報導

726首輪大罷免開票結果，桃園藍營六席立委全守住，且皆未達選區投票人數25%門檻。對此結果，副市長蘇俊賓臉書發文表示，此一大罷免，沒有一個政治人物或者一個政黨可以說是贏家，呼籲總統賴清德「放下吧！往前看」大罷免後，大家一起在破碎的土地上，重新建立可以看得到未來的互信。

蘇俊賓副市長以「我們經歷了怎麼樣的一年？」為題道，這一年，過半數的在野黨，即便有著過半數的選票，背負著還是正新鮮的民意，幾乎全數被戴上了一頂帽子：出賣國家！

所謂的「公民」因為立法院的幾次法案衝突、預算刪除覺醒了，說這些民意代表親共叛國？立法院的決議能不能夠監督和質疑？當然可以！但是在背叛國家、出賣國家的大框架下，認真說，在野黨所有的有道理的、沒道理的監督

都不重要了！

輿論和鎂光燈已經不再去檢視實際內容，內容的是非論證也已不再重要，毒樹自然產生毒果，還有什麼好談的？當我們花了一年多的時間，在討論到底有沒有背叛？最後決定要大規模消滅在野黨的立委，不管選舉結果如誰所願，其實我們大家，都已經輸了！

蘇俊賓說：我們失去了什麼？失去的是不同立場的人，彼此基本的信任和謀求共識的可能，每隔四年選舉兩次的激情，要平復其實已經不容易，如今，這個四年內的週期，我們面臨了好多好多次的選舉跟罷免。睜開眼睛，就在選舉

看到的言論，就是激化跟對立！我們社會可能可以建立共識的基礎和信任，幾乎不復存在。

我們失去了什麼？應該重大議題，再也不重大。過去在立法院站上舞台的焦點是重大民生法案，如今，還有人關注嗎？有更大的議題壓在上面啊！常常，要討論這些議題，一定要和政治衝突關聯，選定立場才能夠稍微站上舞台被討論一下，不同立場的詮釋，猜都猜得到論述，悲哀的是，這個立場，是政治框架上的立場，而不是這個議題本身的立場。

此刻對國家尤其重要的經貿議題、產業佈局的問題和機、社會安全網的破碎、現在已經明顯，可以遇見10年後更加令人擔憂的的少子化、高齡化危機，急救章的綠能產業，收拾善後該怎麼做？能源配置如何多元兼顧國安？這些好需要站上舞台充分被討論，引入專業對話的議題，這一年多，消失了大半的舞台。

頻繁動員下，社會的氛圍不再彼此信任，草木皆兵的氣氛下，新住民的身份、講話的口音、在公園拍個照、告別式誰可以來誰不可以來，過去不曾出現的議題，都是問題了。基層民眾對立衝突的話題，這些高度張力的不信任。認真說，過去真的沒有這麼嚴重。

罷免結束了，大罷免，沒有大成功，主張罷免的「公民團體」和執政黨失敗了沒有被罷免的立委，其實也稱不上成功，原本利用四年問政成績爭取人民認同的制度，有一年多花在因應罷免，稱得上成功嗎？如前面所述，對於人民，對於社會的傷害，更是傷害，也就是說，持平而論，台灣在不同面向，因為大罷免，全都輸。政治的目的，是希望創造社會的發展與福祉，當整個社會的傷害這麼大的環境下，認真說，沒有一個政治人物或者一個政黨可以說是贏家，大家都輸了！

蘇俊賓也對賴總統呼籲，請他「放下吧，往前看」，為了台灣的未來，大罷免之後我們在破碎的土地上，重新建立可以看得到未來的互信。