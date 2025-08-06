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外網瘋傳四川霸凌升級警民衝突　陸網靜默...DeepSeek「思考中斷」

記者魏有德／綜合報導

四川江油近日傳出有一名14歲少女遭到同為未成年的同學欺侮霸凌，影片還被傳至網路上公開「放送」，在官方處理「慢半拍」，受害者家屬得不到「公平正義」的處置之際，同校家長、當地民眾憤而走上街頭「維權」，希望政府能重視處理這案件，不過，外網傳出多個警民衝突的片段，甚至出現有心人士「置換內容」，而陸網卻十分靜默，讓外界難以參透真相。

▲四川江油民眾聲援被霸凌女孩家屬，與當地警方發生衝突。（圖／翻攝南方日報微博）

▲四川江油民眾聲援被霸凌女孩家屬，與當地警方發生衝突。（圖／翻攝南方日報微博）

《極目新聞》報導，近日，四川省江油市一校園霸凌者在視頻（影片）中叫囂，「我們進警局十多次了，不到20分鐘就出來，怕什麼！」引發網友公憤。8月5日，江油市教育局稱，前些日子才知道此事，這些天一直加班處置。校園學生欺凌防治工作是否不到位，根據後續調查，或將對相關責任人追責。

▲四川江油民眾聲援被霸凌女孩家屬，與當地警方發生衝突。（圖／翻攝南方日報微博）

▲四川江油民眾在街道上聚集。（圖／翻攝Threads）

事件發生後，包括X及Threads等全球社群媒體陸續傳出江油民眾上街，替被害者家屬討公道的多段影片，大陸公安、特警在社會「維穩」的最高指導原則下將民眾驅離，也有部分民眾激動地和警察拉扯對罵，形成大陸近年極為罕見的社會群眾事件。

▲大陸微博上的DeepSeek深度思考功能。（圖／翻攝微博）

不過，大陸最大的社群網站微博的相關輿論則主要關注在霸凌事件本身，對江油當地發生的社會事件一概封鎖搜尋，就連進駐微博的生成式AI DeepSeek強大的整合話題功能裡，只要鍵入江油警察、江油公安等敏感字眼，AI的回覆只能呈現「思考中斷」。

目前，大陸官方尚未對江油發生的社會群眾事件做出定性，後續處理預計得視社會輿論走向，經內部研究討論後才會向外說明。

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