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7-11寄杯咖啡買8送8！爸爸節空運石斛蘭開賣　全聯保健品買1送1

▲▼7-11父親節優惠，超商優惠。（圖／業者提供）

▲7-11父親節咖啡優惠「買8送8」。（圖／業者提供）

記者林育綾／台北報導

迎接父親節，超商及超市紛紛推出好康！7-ELEVEN空運進口「爸爸節之花石斛蘭」將在8月5日至8月8日限時開賣；門市也有CITY指定咖啡飲品「買2送2」，OPENPOINT行動隨時取更推出「LOVE DAD」寄杯優惠，特選美式或拿鐵、琥珀小葉紅茶等「買8送8」，每日限量搶。

▲▼7-11父親節優惠，超商優惠。（圖／業者提供）

▲7-11空運進口「爸爸節之花石斛蘭」將在8月5日至8月8日限時開賣。（圖／業者提供）

★7-ELEVEN

●「LOVE DAD」咖啡買8送8

7-11即日起至8月9日，在APP「OPENPOINT 行動隨時取」推出「LOVE DAD」活動，多組咖啡買8送8，或多杯888元，限量開賣： 

1. CITY CAFE特選美式／特選拿鐵，任選買8送8（每日限量1萬組）。
2. CITY TEA琥珀小葉紅茶，買8送8 （每日限量2千組）含不可思議茶BAR相同之品項兌換。
3. CITY TEA黑糖珍珠撞奶，買8送8（每日限量2千組）。
4. CITY CAFE特大杯美式，21杯888元（10萬組）。
5. CITY CAFE特大杯拿鐵，18杯888元 （10萬組）
6. CITY CAFE風味系列指定冰飲，任17杯888元，品項包括：皇家伯爵紅茶拿鐵／太妃焦糖瑪奇朵／焙烤榛果／好時經典可可／鹿兒島濃焙茶／福岡八女濃抹茶（5萬組)。
7. CITY TEA琥珀小葉奶茶／梔子花奶青，任選27杯888元（限量5萬組）。

▲▼7-11父親節優惠，超商優惠。（圖／業者提供）

▲▼7-11「OPENPOINT 行動隨時取」咖啡飲品優惠。（圖／業者提供）

▲▼7-11父親節優惠，超商優惠。（圖／業者提供）

●爸爸節限量「空運石斛蘭」

迎接父親節，7-ELEVEN自8月5日至8月8日，門市販售「空運進口石斛蘭」單支售價188元。石斛蘭象徵剛毅與溫柔並存的父愛，被譽為「父親之花」，此次選用由泰國進口的「銀河」品種石斛蘭，搭配「Love Dad」精緻主題花盒。

門市同步推出CupiCho精品巧克力加價購，凡購買「空運進口石斛蘭」，再加愛頓博格金韻綜合酒心巧克力禮盒，加價購388元（原價420元）；美仕格威士忌酒心巧克力禮盒加價購188元（原價220元）。

▲▼7-11父親節優惠，超商優惠。（圖／業者提供）

▲7-11門市販售「空運進口石斛蘭」單支售價188元。（圖／業者提供）

●父親節全店會員活動

7-11自8月6日至8月10日全店會員優惠，買全店指定商品，會員結帳金額「滿222元送22元」優惠券（不含哈根達斯、菸、服務性商品、黃金、3C、行動隨時取、7-ELEVEN i預購及預購等）。

Uniopen會員購買全店指定商品，單筆結帳金額滿888元（含）以上，OPENPOINT基本點數10倍送，每會員活動期間回饋上限200點。（不含哈根達斯、菸、服務性商品、黃金、3C、行動隨時取、7-ELEVEN i預購及預購等），活動採事後給點，可使用至10月。

▲▼7-11父親節優惠，超商優惠。（圖／業者提供）

▲7-11父親節全店優惠。（圖／業者提供）

消費滿1111元，加碼再送「贈品3選1兌換券」、「星巴克買1送1券」，指定贈品3選1包括：得意廚房紙巾70抽(6捲入)1串、NF蘆薈保濕舒緩噴霧150ml、旺寶濕巾20抽(中發2入組)X3包。

另外，韓國熊津紅蔘飲系列「任選買1送1」；CITY系列指定商品「買2送2」，包括：CITY CAFE特選美式／特選拿鐵、CITY TEA琥珀小葉紅茶、黑糖珍珠撞奶，同品項不限冰熱「買2送2」。

★全聯

全聯即日起至8月14日迎接父親節，推出「健康百分爸」檔期，集結「濃縮精補品」與「功能性保健食品」多重優惠，包括滿額現折、2件更省、買1送1、品牌回饋等。

▲▼全聯父親節優惠。（圖／業者提供）

▲全聯父親節精補品優惠。（圖／業者提供）

濃縮精補品指定品項，單筆滿1088元，現折100元，推薦品項包括：

・白蘭氏 養蔘飲禮盒（60mlx7入）單盒479元，第2件5折，平均每盒359元。
・桂格 高麗人蔘滋補液（42mlx10入）單盒690元，買1送1，平均每盒345元。
・老協珍 熬雞精暖薑口味（42mlx9入）單盒特價959元，2盒1,898元，平均每盒949元。
・白蘭氏 法式清湯雞湯精華飲（50mlx9入）單盒特價536元，2盒1,058元，平均每盒529元。
・台糖蜆精（62cc×6入）特價299元。
・凡購買「桂格／福樂／天地合補／得意的一天／加倍佳／曼陀珠」指定品項，單筆滿499元送50元折價券1張（不累贈，限量10萬張）。

▲▼全聯父親節優惠。（圖／業者提供）

▲全聯父親節期間，保健品優惠。（圖／業者提供）

功能性保健品即日起至8月14日，每周六日一單筆滿888元，現折100元。還有多項兩件更省、買1送1，推薦品項包括：

・銀寶善存50+男性／女性綜合維他命（65錠），每盒615元。
・挺立 關鍵迷你錠（30錠） 單盒948元，2盒1,798元，平均每盒899元。
・安怡 乳鐵蛋白益生菌粉（1.5g×20入） 單盒498元，買1送1，平均每盒249元。
・三多 金盞花萃取物複方膠囊（40粒） 單盒339元，2盒550元，平均每盒275元。
・三多 男性B群＋鋅硒糖衣錠（60錠） 單盒305元，2盒590元，平均每盒295元。
・Move Free 葡萄糖胺（150錠） 單瓶999元，2瓶1,798元，平均每瓶899元。
・愛喜 維生素C口嚼錠（清新檸檬味60錠） 單盒340元，第2件5折，平均每盒255元。

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