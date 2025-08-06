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家樂福超過200件商品買1送1！60組獨家零食　聯名蠟筆小新周邊

▲▼家樂福中元檔期開跑。（圖／業者提供）

▲家樂福中元檔期開跑，同步還有會員專屬「蠟筆小新夏日童樂會」周邊加購。（圖／業者提供）

記者林育綾／台北報導

家樂福今（6日）起至9月9日中元檔期開跑，除了推出5套普渡箱、60款獨家零食組合，還集結超過200件零食、餅乾、飲料、料理油及醬料、個人衛生清潔、服飾等，推出「買1送1、買兩件、三件、四件省更多」、紅利點數10倍送，同時聯名IP「蠟筆小新」周邊加價購。

▲▼家樂福中元檔期開跑，多項獨家、新品零食組合，還有蠟筆小新周邊加購。（圖／記者林育綾攝）

▲家樂福中元檔期開跑，多項獨家、新品零食組合。（圖／記者林育綾攝）

●「蠟筆小新」IP周邊加購

家樂福今年IP聯名第二波，祭出會員專屬「蠟筆小新夏日童樂會」，8月6日～9月9日在量販及線上推出，凡購買臉部、身體、頭髮清潔保養品 /美妝商品/衛生紙 / 衛生棉 / 護墊/ 口腔清潔/手動刮鬍刀/ 嬰兒、成人紙尿褲、家用清潔劑商品，單筆消費不限金額，即可加購蠟筆小新IP聯名商品。

▲▼家樂福中元檔期開跑，多項獨家、新品零食組合，還有蠟筆小新周邊加購。（圖／記者林育綾攝）

▲家樂福8月6日～9月9日，祭出會員專屬「蠟筆小新夏日童樂會」加購。（圖／記者林育綾攝）

蠟筆小新周邊包括「蠟筆小新抱枕涼毯組」，有巧克力餅乾盒、幼稚園巴士款造型，是抱枕搭配涼毯組合，加價購599元，限量2500組。

▲▼家樂福中元檔期開跑，多項獨家、新品零食組合，還有蠟筆小新周邊加購。（圖／記者林育綾攝）

▲「蠟筆小新抱枕涼毯組」，有巧克力餅乾盒、幼稚園巴士款造型，是抱枕也附上涼毯。（圖／記者林育綾攝）

「蠟筆小新無線充電桌上型風扇」可當桌面風扇、手機支架，風扇有3檔風速＋自然風調節，加價購799元，限量3000組。

「蠟筆小新附公仔冷水瓶」足球款、小白款兩種造型，加價購399元，800ml，上蓋附上提把，瓶身約高21.4cm，限量2500組。

「蠟筆小新雙繩編織提袋組」有2款造型，容量超大，加價購399元，限量2500組。

▼家樂福推出「蠟筆小新」周邊加購。（圖／記者林育綾攝）

▲▼家樂福中元檔期開跑，多項獨家、新品零食組合，還有蠟筆小新周邊加購。（圖／記者林育綾攝）

▼家樂福蠟筆小新周邊加購。（圖／業者提供，點圖可放大）

▲▼家樂福蠟筆小新加購。（圖／業者提供）

●中元節優惠

家樂福量販/超市同步，8月6日至9月9日中元檔期間，集結超過200件零食、餅乾、飲料、料理油/醬料、個人衛生清潔、服飾等，享「買1送1、買二件/三件/四件省更多」、紅利點數10倍送，還有量販/超市不限金額近50件熱門商品加價購。

▲▼家樂福中元檔期開跑，多項獨家、新品零食組合，還有蠟筆小新周邊加購。（圖／記者林育綾攝）

▲▼家樂福中元檔期開跑，多項獨家、新品零食組合。（圖／記者林育綾攝）

▲▼家樂福中元檔期開跑，多項獨家、新品零食組合，還有蠟筆小新周邊加購。（圖／記者林育綾攝）

今年家樂福在實體量販、超市、線上通路，同步推出5套中元普渡箱預購，包括「中元普渡預購箱」14樣商品999元、「統一祈福箱」13樣商品799元、「小資祈福箱」7樣商品499元，還有適合茹素家庭的「素食普渡箱」、針對貓狗家庭2款「毛小孩寵物普渡套組」。同時貼心推出「代客普渡服務」，民眾可依個人信仰，選擇台灣三大宮廟加持的專屬普渡箱。

▲▼家樂福中元檔期開跑，多項獨家、新品零食組合，還有蠟筆小新周邊加購。（圖／記者林育綾攝）

▲▼家樂福中元檔期開跑，多項獨家、新品零食組合。（圖／記者林育綾攝）

▲▼家樂福中元檔期開跑，多項獨家、新品零食組合，還有蠟筆小新周邊加購。（圖／記者林育綾攝）

中元檔期間，有連續5波滿額9折回饋，並有超過60組「獨家／新品」澎湃箱、組合包、特規版等大包裝品牌零食餅乾、飲料商品，以往喜愛的品牌口味，之前都只能單包買，中元節就有Mix版，所有熱門口味一次滿足。

▲▼家樂福中元檔期開跑。（圖／業者提供）

▲家樂福中元檔期開跑，有連續5波滿額9折回饋。（圖／業者提供）

●多元支付回饋

家樂福除了與14家銀行合作刷卡回饋，也提供堪稱通路最多元支付服務，並加碼天天8%省錢回饋。即日起至9月30日間，每日使用「銀聯卡（UnionPay）」結帳，量販店單筆滿2,500元現折200元，超市店滿600元現折50元（每日限一次，回饋不累計）。

周一使用LINE Pay、星期六日使用街口支付、星期日使用悠遊卡，都享有點數或現金折抵回饋，多樣支付工具每日輪番上陣，讓民眾可依自身習慣搭配使用，享受高CP值採買體驗。

▲▼家樂福中元節優惠、多元支付優惠。（圖／業者提供）

▲▼家樂福14家銀行、多元支付優惠。（圖／業者提供）

▲▼家樂福中元檔期開跑。（圖／業者提供）

★7-11搶攻「懶人普渡」商機

迎接8月10日「國際懶惰日」，7-ELEVEN搶攻懶人商機，即日起至9月2日祭出「省力化」普渡提案採買攻略，包含門市推出「超級好運拜」中元主題專案架，集結逾百款商品「2件8折、3件77折」。

▲▼7-11中元節推出懶人普渡提案。（圖／業者提供）

▲7-11中元節推出懶人普渡提案，還有多款創意普渡箱。（圖／業者提供）

此波推出包含「香煎荷包蛋風味量販箱(中元版)」、「慶讚中元金彭派箱」、「波的多洋芋片蚵仔煎口味祈福香」、「我會好運袋」多款零食普渡箱外，還發現民眾喜愛創意實用系普渡箱，今年擴大選品，加碼推出獨家「農心辛香菇杯麵隨身保溫杯組」、「營多麵澎派呷霸包」等組合，將知名泡麵變成保溫杯與保冷提袋，成為最吸睛普渡品。

▲▼7-11中元節推出懶人普渡提案。（圖／業者提供）

▲7-11中元節推出懶人普渡提案。（圖／業者提供）

針對消費者繁忙沒時間準備普渡用品，今年再度與鎮瀾宮、旗山天后宮、北港武德宮攜手，推出三大宮廟專屬「普渡箱」，消費者只需就近至門市預購，即可一次完成代辦、代拜、代捐整合流程。

7-ELEVEN「預購誌」即日起至9月28日，同步推出結合各大媽祖信仰聖地的「保平安」主題選品，多款超商獨家商品，包括「白沙屯媽祖護身平安御守」、「媽祖除穢包×白沙屯平安寶袋組」，可夾於幼兒衣物的「西螺福興宮過爐保佑平安扣」等。

▲▼7-11中元節推出懶人普渡提案。（圖／業者提供）

▲7-11集結多款普渡商品。（圖／業者提供）

另近年興起寵物普渡風氣，飼主可替家中往生毛孩祈福、同時也可普渡動物靈，7-11 攜手鎮瀾宮推出「代客普渡服務」多年，去年起合作「代客毛孩普渡」，民眾捐贈後由宮廟代辦、代拜，再捐贈給流浪動物機構，合併累計服務銷售已突破千組。門市更於今年首次推出中元節限定「汪喵-巨大保庇純肉泥（4包）」，祭拜完還可直接給家中寵物享用，保庇毛小孩平安好福氣。

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家樂福中元普渡蠟筆小新中元節7-117-ELEVEN

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