全家推「三麗鷗、史迪奇」中元福箱！7-11人魚漢頓周邊快閃購

▲全家推出「三麗鷗、史迪奇」超萌中元福箱。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

迎接中元普渡採購潮，全家即日起至9月16日，推出三麗鷗、史迪奇造型超萌福箱，還有首度亮相的「迷你全家店舖」寵物福箱，還有實用型家用宮廟福箱，總共12款，最低只要399元起就能輕鬆備齊拜拜用品。

▲全家合作三麗鷗、史迪奇，推出4款設計福箱。（圖／業者提供）

●三麗鷗、史迪奇福箱

全家延續IP熱潮，今年中元普渡檔期合作三麗鷗、史迪奇，把可愛的角色化身萌鬼，推出4款設計福箱，包含「歡樂零食箱」、「家戶需求箱」、「素食平安箱」，每款399元。

每款外型皆有兩種不同圖像設計，內容物則依不同價格帶，提供總價值約500元～1100元的實用商品組合。今年貼心升級素食選項，將去年推出的五辛素福箱，調整為蛋奶素「素食平安箱」，更方便選購。

還有專為毛孩打造的「萌寵可愛箱」599元，融入趣味設計，史迪奇大嘴與頭部，可沿線挖空，化身毛小孩專屬的互動遊戲空間。

想用優惠購入福箱，可使用悠遊卡或全盈支付購買，單筆滿399元立折49元（單筆不累折），各3萬組，數量有限，額滿為止。

▲購買指定中元端架商品、指定零食、餅乾、泡麵任4件，即可獲得三麗鷗編織購物袋。（圖／業者提供）



全家表示，此次中元福箱贈品全面升級，隨箱附贈三麗鷗、史迪奇毛巾、迪士尼寵物頭套其中一款，合計共12款。不僅如此，購買指定中元端架商品、落地陳列商品，或指定零食、餅乾、泡麵任4件，即可獲得三麗鷗編織購物袋。任2件再加99元，還能換購三麗鷗合金車立牌組。

●家用福箱、寵物福箱



全家瞄準家戶型普渡採購需求，推出3款家用福箱「全家祈福平安大發箱」、「全家吃飽飽福氣箱」、「全家玩心福福箱」，售價599元至998元不等，內含飲料、餅乾、罐頭、袋麵、米、調味料、養生飲等，共9至15項實用商品，一箱搞定祭品準備。

▲全家推出3款家用福箱。（圖／業者提供）



今年更首度推出2款寵物福箱，除了「萌寵可愛箱」，還有另一款以「全家」店舖為原型，縮小設計的「全家概念店寵物箱」（799元），除了內含貓咪凍乾、肉泥、紓壓豆腐砂等，總價逾千元商品，更以創新、實用設計切入市場，沿線割開，就化身為可開門的貓咪居家小窩，搭配附贈炸蝦頭套。

★7-11「人魚漢頓」40周年週邊

7-ELEVEN 近來慶祝三麗鷗男團人氣明星「人魚漢頓」40周年，將於8月6日下午3點起，在門市推出周邊快閃購活動！從珍藏公仔、舒壓寢具、家居收納、外出好物，超過30款俏皮周週邊。8月7日下午3點起，再加碼推出「OLAF的慵懶生活」與「SNOOPY 75週年」精品集點送。

▲7-11推出一系列「人魚漢頓」40周年限定款周邊快閃購。（圖／業者提供）

7-11推出一系列「人魚漢頓」40周年限定款周邊，推薦藏家必收款「積木扭蛋機」，內含8顆自定義紙條扭蛋，搭配積木組裝趣味再升級。還有「人魚漢頓紀念大絨毛公仔組」，有35公分高的漢頓、14公分的章魚好友。

而超大尺寸的「造型公仔存錢筒」擺放在哪都超吸睛，另推薦「啪啪圈絨毛手環玩偶」、「絨毛公仔手機背夾+購物袋」，還有夏日必備的1100ml超大容量「冷水壺附絨毛吊飾」，以及採用加厚保溫珍珠棉的「造型保冷袋」，冷飲、便當通通能裝。

▲▼7-11推出一系列「人魚漢頓」40周年限定款周邊快閃購。（圖／業者提供）

家居系列包括人魚漢頓的輕量設計「滑輪購物袋」，還有一組三用的「多功能陶瓷火鍋電烤盤」，內附深鍋、章魚燒烤盤、平板烤盤，家務小幫手則有「滾輪拖把組」跟「按壓式垃圾桶」。

史努比的好夥伴OLAF，也同步推出療癒滿點的生活實用精品，「OLAF雙材質涼被」輕薄透氣、「OLAF床包三件組」採用超細纖維。「五開式摺疊收納箱桌」集結桌面與收納功能於一身，機車族推薦「OLAF 安全帽」、「安全帽造型機車手機架」。

▲▼7-11在8月7日下午3點起，再加碼推出「OLAF的慵懶生活」與「SNOOPY 75週年」精品集點送。。（圖／業者提供）

歡慶SNOOPY 75周年，7-ELEVEN同步推出全系列紀念包袋，黑灰色系設計百搭有型，兼具實用與收藏價值，8月7日下午3點起展開門市快閃購活動，共推出12款包袋，包含後背包、側背包、雙層零錢包、購物袋、手提袋、證件套等多種款式，還有萌度爆表的「史努比造型側背包」與「OLAF造型側背包」，日常通勤、出遊穿搭都能輕鬆駕馭。