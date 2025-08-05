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7-11限3天珍奶「買2送2」！寄杯咖啡買8送8　抹茶甜點新品亮相

▲▼7-11茶飲，現萃茶。（圖／記者林育綾攝）

▲7-11推出茶飲優惠。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／綜合報導

7-ELEVEN 即將於每月7日推出「一起品茶趣」優惠，此波限時3天，祭出CITY PEARL珍珠奶茶、珍珠焙火烏龍等「買2送2」，同步有甜點優惠，新品「抹茶紅豆起司塔」限定販售。另即日起至8月9日，在APP「OPENPOINT 行動隨時取」推出特選美式、拿鐵、琥珀小葉紅茶等「買8送8」。

▲▼7-11優惠、新品，超商優惠。（圖／業者提供）

▲7-11 X 必勝客新推出「抹茶紅豆起司塔」限定販售。（圖／業者提供）

●珍奶、茶飲買2送2

7-11將於8月7日至9日在「OPENPOINT行動隨時取」，推出CITY TEA、CITY PEARL 每月7號一起品茶趣，多組茶飲「買2送2」、4杯更省優惠：

1. CITY PEARL咖啡珍珠歐蕾/珍珠焙火烏龍，任選買2送2優惠價150元 (限量3萬組)。
2. CITY PEARL珍珠奶茶，買2送2優惠價120元(限量3萬組)。
3. CITY TEA青梅冰茶/一顆檸檬青茶/一顆檸檬紅茶，任選4杯組優惠價160元(限量3萬組)。
4. CITY TEA香鑽水果茶，4杯組優惠價190元(限量3萬組)。
5. CITY TEA琥珀小葉紅茶/梔子花青茶，任選買10送10，優惠價450元 (限量3萬組)。含不可思議茶BAR相同之品項兌換。
(備註：現萃茶、不可思議茶BAR僅能於限定門市兌領。行動隨時取同品項、同規格及同價位可冰熱互換，兌領期限、限量及會員限購組數，請見OPENPOINT APP說明。)

▼7-11每月7日限定「一起品茶趣」優惠。（圖／業者提供）

▲▼7-11優惠、新品，超商優惠。（圖／業者提供）

●甜點新品優惠

除此之外，甜點控也有福了！8月6日至8月19日，7-11 進口甜點「任選第2件省10元」，推薦新品夢甜屋「黑糖卡士達QQ鯛魚燒」79元、夢甜屋「卡斯特拉蛋糕（焦糖卡士達）」79元。

8月4日至9月30日期間，LADEARS、昂舒巴黎甜點，搭小杯精品咖啡、大杯特選美式，組合價99元優惠。

▲▼7-11優惠、新品，超商優惠。（圖／業者提供）

▲同步推出「甜點＋小杯精品咖啡」組合價99元優惠。（圖／業者提供）

7-ELEVEN 攜手必勝客獨家開發「抹茶紅豆起司塔」，選用抹茶乳酪、蜜紅豆粒，打造甜而不膩的層次口感，嚴選紐西蘭進口奶油乳酪、日本京都抹茶粉，即日起限定於7-11 大台北地區超過1600間門市限定販售，售價59元，新品上市8月6日至9月2日期間，嚐鮮價省5元。

另外8月4日起「抹茶紅豆起司塔」也同步上架OPENPOINT APP 行動隨時取，2件100元（現省18元），票券可存在手機中，想吃隨時換。

▼新品「抹茶紅豆起司塔」。（圖／業者提供）

▲▼7-11優惠、新品，超商優惠。（圖／業者提供）

●「LOVE DAD」咖啡買8送8

7-11即日起至8月9日，在APP「OPENPOINT 行動隨時取」推出「LOVE DAD」活動，多組咖啡買8送8，或多杯888元，限量開賣： 

1. CITY CAFE特選美式／特選拿鐵，任選買8送8（每日限量1萬組）。
2. CITY TEA琥珀小葉紅茶，買8送8 （每日限量2千組）含不可思議茶BAR相同之品項兌換。
3. CITY TEA黑糖珍珠撞奶，買8送8（每日限量2千組）。
4. CITY CAFE特大杯美式，21杯888元（10萬組）。
5. CITY CAFE特大杯拿鐵，18杯888元 （10萬組）
6. CITY CAFE風味系列指定冰飲，任17杯888元，品項包括：皇家伯爵紅茶拿鐵／太妃焦糖瑪奇朵／焙烤榛果／好時經典可可／鹿兒島濃焙茶／福岡八女濃抹茶（5萬組)。
7. CITY TEA琥珀小葉奶茶／梔子花奶青，任選27杯888元（限量5萬組）。

▲▼7-11父親節優惠，超商優惠。（圖／業者提供）

▲▼7-11「OPENPOINT 行動隨時取」咖啡飲品優惠。（圖／業者提供）

▲▼7-11父親節優惠，超商優惠。（圖／業者提供）

★全聯芋頭季甜點

芋頭控要把握！全聯即日起至8月28日，We Sweet再度以「療癒芋頭甜點」征服粉絲，新品「芋頭奶蓋布蕾」精選台灣在地芋頭手工蒸煮成芋泥，保留微顆粒口感搭配法式布蕾，椰漿融合鮮奶油，風味創新升級，滑順不甜膩，單盒特價139元。

另一新品「紫米芋泥磚」結合軟Q紫米與芋泥的綿密軟糯，打造豐富雙重口感，優惠價只要89元。此外，2024年芋頭季熱銷前3名「芋泥冰心捲」、「芋頭涼糕」、「芋頭大福」也強勢回歸。

▼全聯芋頭季全新甜點。（圖／業者提供）

▲▼全聯芋頭季。（圖／業者提供）

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