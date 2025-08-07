民眾意外拍下雷電擊中汽車罕見「渡劫」畫面　驚險瞬間火花四濺

記者魏有德／綜合報導

大陸一名民眾5日在廣西北海境內的高速公路鐵山服務區休息時，意外拍下雷電擊中汽車的驚險瞬間，影片在網路傳開後，引起網友們熱議。拍下罕見畫面的民眾表示，「當時，閃電太近了，劈下來的一瞬間有明顯的震感，現場火花四濺，然後那輛車熄火了，停在原地不動了。」

▲廣西民眾意外拍下雷電擊中汽車的驚險瞬間。（圖／翻攝微博，下同）

《極目新聞》報導，網友拍攝的視頻（影片，下同）中，天空中下著雨，在高速公路服務區內，一輛小型汽車正在緩慢行駛，突然，閃電從空中擊中車頂。拍攝者稱，當時因為雨太大了，想等雨小點再上路行駛，錄視頻時無意間拍到閃電擊中小汽車的瞬間。

影片傳開後，網友們熱議「車內駕駛是否受傷」；「坐在裡面的人會觸電嗎？」；「好像小車在渡劫」。對此，有網友表示，「電流會全部導入大地，根本不會留在車上，至於電動車充電是不可能的，雷電的電壓非常高，遠超鋰電池可承受範圍（但電流很小）。」

重慶市防雷中心高級工程師李衛平透露，打雷時坐在車裡是安全的，汽車的金屬外殼形成了一個類似於「法拉第籠」的封閉空間，「雷電擊中車輛時，車輛金屬外殼的等勢面將外部電場完全屏蔽，電流會沿金屬外殼流動並通過潮濕的輪胎迅速導入地面，汽車內部電場為零，人體與金屬外殼間沒有電位差，因此不會有電流通過人體。」

至於該高速公路轄區交警則表示，尚未接到雷電擊中小車及人員受傷等情況的報告，「停在服務區被雷劈是自然災害，我們沒有接到報警。」

