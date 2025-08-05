冒雨搶救作物　彰化青農移動抽水機觸電亡！「最強菜農」感嘆

▲彰化埤頭鄉1名江姓青農觸電身亡。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

連日暴雨讓農友們疲於奔命，卻也暗藏致命危機！彰化縣埤頭鄉4日下午發生一起觸電意外，一名45歲江姓青農在田間疑似移動抽水機時，因設備漏電不幸身亡。消息傳出後，親友悲痛萬分，「最強菜農」林佳新更在臉書發文呼籲檢視老舊用電設備，避免憾事重演。

▲彰化埤頭鄉1名江姓青農觸電身亡。（圖／記者唐詠絮翻攝）

消防局4日下午3時18分接獲報案，埤頭鄉大湖路有民眾倒臥田間，埤頭分隊出動2名消防員及1輛救護車趕抵，發現江男已無生命跡象（OHCA），且身體僵硬明顯死亡，家屬最終拒絕送醫。熟悉江男的友人透露，他返鄉務農照顧母親，辛勤承租耕種8甲田地，是地方上公認的拚命三郎，未料因一場意外驟逝，留下年邁的母親及小孩，讓親友難以接受。

林佳新在臉書po文指出，江男當時為搶救農作物，冒雨移動抽水機，卻因設備漏電觸電喪命。他感嘆，「暴雨要農夫不出門太難，作物就像我們的孩子，年輕時我就說過，『我們可以死，農作物不行』。」貼文引發眾多農友共鳴，紛紛留言哀悼。

林佳新分析，連日大雨讓農民頻繁使用沉水馬達抽水，但老舊設備的防水膠布可能硬化、線路絕緣層磨損，加上傳統電箱常省略「漏電斷路器」，導致漏電風險大增。他提醒農友們，移動抽水機前務必關閉電源，避免突發漏電。加裝漏電斷路器（市價僅數百元），能在漏電時自動切斷電流，大幅降低觸電危險。

▲抽水機。（圖／記者唐詠絮翻攝）