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男住度假村「被浴缸電死」沉入水中　妻全程目睹

豪華飯店驚傳觸電慘劇！男遊客泡湯身亡　家屬控酒店失職還想掩蓋

▲男子在度假村按摩池中不幸觸電身亡，家屬拍下事件過程並公開控訴飯店失職。（圖／家屬提供）

圖文／CTWANT

墨西哥格雷羅州伊斯塔帕－錫瓦塔塔內霍（Ixtapa-Zihuatanejo）一間高級飯店《太平洋度假村》（Pacífica Resort）於7月22日發生一起嚴重意外，來自莫雷利亞（Morelia）的36歲男遊客薩希德羅多佛卡雷翁卡爾德隆（Sagid Rodolfo Carreón Calderón）在按摩浴池中不幸觸電身亡，整起事件被家人以手機錄下，過程怵目驚心。

豪華飯店驚傳觸電慘劇！男遊客泡湯身亡　家屬控酒店失職還想掩蓋

▲死者妻子公開影片證據，指出飯店現場無急救設備、人員延誤，最終導致丈夫（紅圈者）失去生命。（圖／翻攝自X）

影片顯示，當天薩希德一踏入飯店按摩池就發現有電流傳來，原本以為只是誤會，沒想到妻子艾絲特法妮婭羅培茲（Estephania López）親自下水試驗後，也感受到強烈觸電現象。她趕緊拉兒子和丈夫離開，然而薩希德在嘗試跨越浴池時遭到猛烈電擊，倒地無法動彈，雙手僵硬、全身泛紫，當場失去意識。

根據《RAÍZ》與《Imagen Noticias》報導，薩希德當時站在浴池邊緣等待支援，但飯店維修人員遲遲未到，家屬估計等候約15至20分鐘。期間妻子曾錄影作證，畫面中清楚記錄了事故發生前後的情況。當飯店人員終於抵達，卻發現攜帶的去顫器無法啟動，急救失敗。

令人震驚的是，家屬指出事故當下飯店現場無專職醫護人員，事後工作人員甚至疑似試圖操作電路裝置中斷電源，反而加深家屬懷疑飯店刻意掩蓋失誤。

艾絲特法妮婭在社群平台直播公開控訴飯店：「我丈夫就是在這裡被電死的！他沒有喝酒、沒有病，是因為設施沒維修好才會死。我有完整錄影為證，飯店卻想推卸責任，還散播錯誤說法，甚至有人叫我同意立即火化他的遺體，我拒絕了！」

家屬並揭露，飯店第一時間對外宣稱死者是心肌梗塞或飲酒過量致死，但後續驗屍報告卻顯示死因為「因電擊導致的急性心肌梗塞」。死者表親大衛卡德隆蘭赫爾（David Calderón Rangel）與其他親屬也在網路發起「#為薩希德伸張正義」（#JusticiaParaSagid）行動，批評飯店企圖操控輿論，要求政府嚴查、還原真相。

根據律師希蘭古斯曼（Jiram Guzmán）說法，格雷羅州檢方雖已啟動調查，但至今基本偵查程序仍未展開。律師曾申請讓獨立鑑識人員進入事發地點，但遭飯店拒絕。家屬痛批調查停滯不前、現場保全鬆散，擔心證據早遭變造，憂心案情會被飯店以高層關係壓下。

針對此案，《太平洋度假村》（Pacífica Resort）直到6天後的7月28日才發布聲明，表示「深感遺憾」，並稱將全力配合調查，但同時強調飯店長期遵循「最高安全、維護與服務標準」，未正面回應維修失當等指控。該飯店為當地高檔旅遊設施，擁有按摩池、水療區及多間餐廳。暑假期間入住率極高，如今卻因這起悲劇陷入負面風波。

豪華飯店驚傳觸電慘劇！男遊客泡湯身亡　家屬控酒店失職還想掩蓋

▲事件發生於墨西哥伊斯塔帕高級飯店《太平洋度假村》，目前當地檢方已介入調查，家屬呼籲社會關注。（圖／翻攝自X）

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