欺百姓？陸「亮證女」疑公安領導逼讓路　最新發展官方介入調查

記者任以芳／綜合報導

大陸廣西上個月22日爆發「亮證女」事件，一段「女駕駛亮證逼男車主讓路」的影片在網上瘋傳，事後傳出該名女子是某公安公安局領導，引起大陸民眾強烈反感，要求給出真相，官方遲遲未有動作，甚至稱是個人素質處理不了。目前，該事件有最新發展，廣西邊檢總站防城港邊境管理支隊昨1日通報稱，已成立工作組調查此事。

綜合陸媒報導，該起事件發生於7月22日廣西防城港江山鎮。一名女子開著奔馳堵路不讓，還掏出證件恐嚇對方，甚至疑似透過職權查得男車主住址與個資。事件牽出疑似公權濫用及報復打壓，引爆社會對個資安全與公職人員行為的強烈質疑。

▲廣西「亮證姐」疑似利用職權查個資，欺壓百姓要求逼車讓路 。（圖／翻攝 浪潮新聞）

事件發酵後，引起大陸網民強烈不滿，要求徹查到底。大陸媒體《浪潮新聞》記者緊追不捨，聯繫防城港警方想瞭解具體事件，接線員突然表示電話出現了故障，疑似回避問題。

報導稱，接著，記者又撥打了防城港12345熱線。該熱線的工作人員回應說，「如果您不能提供來自哪個部門的員工信息，那麼熱線將不會被接受。這主要是因為她個人素質的問題，除非涉及到職位違法的問題，否則無法妥善處理。」

由於事件擴散太快，廣西邊檢總站防城港邊境管理支隊昨天1日正式通報稱，「已成立工作組調查此事」。

陸媒《海報新聞》今天2日報導指出，廣西“「亮證逼迫讓路」事件當事人「讓路男」再發聲，「希望紀委介入調查，因為普通人哪有這麼大的權力，可以調動派出所，調動村委來幫她搞定這個事情。第二個是她公開道歉。」

此外，就網傳「亮證女」是某公安局領導，目前官方警界沒有回應與證實。

回顧事件發生在廣西防城港市江山鎮一條狹窄的鄉村道路上。根據陸媒影片顯示，一名男車主駕車行駛在鄉道上，主動靠邊，右側輪胎幾乎陷入路旁雜草，以讓迎面而來的奔馳車通行。不料女駕駛不但未配合讓路，還直挺挺地停在道中央，要求男車主再倒車退讓。

▲「 亮證姐」手裡拿的是疑似是公安證件。（圖／翻攝 浪潮新聞）

雙方僵持不下之際，女車主竟從車內掏出一本證件揚言，「你再不讓，我就亮證了哦！」此舉引起網友熱議，「亮證姐」的稱號迅速流傳。

更令人震驚的是，女駕駛同行的一名男子竟當場報出男車主的姓名及家庭住址，讓男車主驚恐不已。他表示，自己常年在外工作，對方不可能憑車牌便查到其住址與姓名，懷疑遭對方非法查詢個資。

事後，男車主向警方及12345政府熱線投訴女車主疑濫權查詢個資。不料，事件發展出乎意料。涉事奔馳女司機、兩名民警和一名穿便服男子於31日竟然找到男車主的老家。

男車主說，「他們叫我媽打電話給我，叫我馬上刪除網路上的影片，要不然就拘留我。」擔心牽連家人，他只好配合。

事件曝光後迅速引爆網路輿論。許多網友譴責「亮證姐」仗勢欺人，質疑其公職背景及不當使用權力。有評論指出，「若她真是公職人員，這行為已不僅是道德問題，而是法律問題。」

目前，防城港市公安局江山邊境派出所已成立專案組調查此案。對於女車主是否具有公職身份，警方僅回應「不便透露」，需等待後續統一通報。

▼當事人提供監控，「亮證姐」帶警察去騷擾家人要求刪除影片。（圖／翻攝 浪潮新聞）