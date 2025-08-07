台積電爆內鬼　日本試產2奈米是巧合？Rapidus國家隊背景曝光

▲Rapidus在北海道設立先進晶圓廠。（圖／取自Rapidus官網，下同）



記者許力方／綜合報導

台積電爆發「內鬼」外洩2奈米製程商業機密，流向日本廠商，各界關注全球晶片大戰的態勢，雖然台積電隻字不提涉案的東京威力科創（TEL）前員工，東京威力科創公司也表態不評論，但因日本半導體國家隊Rapidus上個月才剛剛宣布拚量產2奈米，引起高度聯想新進展並非巧合，究竟這次台積電對手Rapidus的背景為何？

●Rapidus是日本國家隊

在日本政府主導下，Rapidus於2022年8月10日成立，由14名個人股東共同成立，後吸引八大日本企業入股，大部分經費來自國家補助，為主攻先進半導體代工的企業，目的在重建日本在最先進晶片（例如2奈米技術）製造能力，也被稱作「日版台積電」。

●Rapidus與TEL的關係

TEL 是全球主要半導體設備供應商，也是Rapidus重要的設備供應商。TEL的前任社長東哲郎現在正擔任Rapidus主席，兩者間關係密切，根據TEL於2023年一次股東會上的問答表述，他們與TEL間絕對不存在任何特殊關係，「會公平對待 Rapidus，將其視為我們的客戶之一。」

●Rapidus資金來源

Rapidus除了八大出資日企，同時嘗試爭取新投資，尋求價值1000億日圓（約新台幣223億元）的投資，已有30至40家企業接觸。

八大出資企業（共出資約730億日圓）－

1. 電裝公司（Denso）

2. 鎧俠（Kioxia）

3. 三菱UFJ銀行

4. 日本電氣NEC

5. 日本電信電話NTT

6. 軟銀（SoftBank）

7. 索尼（Sony）

8. 豐田汽車（TOYOTA）

日本政府支援－

日本經濟產業省與國家研究開發法人（NEDO）提供高達1.72兆日圓的補助與支援。10年整體預估投資金額高達3.6兆日圓。

新股東加入－

富士通、富士軟片（Fujifilm）有望成為新的股東，另外金融機構包括：三井住友銀行、瑞穗銀行、日本政策投資銀行也預計要投入資金。

▲Rapidus公布完成2奈米試產。



●Rapidus技術目標

Rapidus目標是在2027年實現2奈米製程技術的量產，預估需要5兆日圓的資金，目前正與美國IBM和比利時IMEC技術合作，並在日本北海道千歲開設IIM先進晶圓廠。

●Rapidus的2奈米製程技術進展

Rapidus正在研發2奈米晶片，是日本最先進半導體國產化的重鎮，今年4月宣布進行測試生產，預估7月底前出貨首批樣本交付給客戶。

7月18日Rapidus已宣布北海道廠已經完成量產試運行，社長小池敦義並舉行發布會，展示了2奈米晶片樣本，強調2奈米製程已確認可行，「邁過一個重要的里程碑」，後續並宣布Rapidus正在加緊推進量產。