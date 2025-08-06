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台積電洩密扯出日本！CNN分析「威脅國安」　韓媒：台日出現裂痕

▲▼台積電高雄廠,楠梓產業園區,晶圓二十二廠,2奈米先進製程。（圖／記者姜國輝攝）

▲台積電預計下半年啟動2奈米晶片量產。（圖／記者姜國輝攝）

記者許力方／綜合報導

台積電「內鬼」外洩2奈米技術，機密流向東京威力科創（TEL）公司，日本媒體搶先報導可能動搖台積電的地位，外界聯想，日本半導體國家隊Rapidus的崛起恐怕不是巧合。CNN分析，若此案證實為真，可能對台灣國安構成重大威脅，韓媒也直指，洩密案扯出日本，使得台日2奈米爭奪大戰白熱化。

美國有線電視新聞網（CNN）6日引述台媒、《日經亞洲》報導，指台積電和台灣檢方證實已經逮捕3名竊取商業機密的「台積電內鬼」，因他們涉嫌違反國安法且嫌疑重大，這起案件也是自台灣2022年強化國安法以保護關鍵技術以來首宗類似案件，

「台積電機密技術遭外洩若證實為真，可能對台灣國安構成重大威脅，因為這將削弱台積電在先進製程上的技術領先優勢。」CNN報導直指，台積電的實力強化了台灣「矽盾」概念，不僅是可作為嚇阻中共侵台的關鍵因素，也是台灣在國際外交上的籌碼之一。

▲▼ 。（圖／）

報導提及，洩密案中被偷的就是目前半導體產業最先進的「2奈米」晶片技術，預計將於今年開始量產，但2奈米製造極為困難，全球僅少數公司具備相關能力，包括台積電、美國英特爾（Intel）、南韓三星（Samsung）與日本Rapidus等。這次機密傳出流向東京威力科創公司，不過該公司對CNN表示不予評論。

另外，韓媒Korea Joongang Daily也以「台積電機密外洩意外扯出日本，晶片大戰白熱化」為題報導，稱台積電洩密案震撼台灣，且這次焦點並非老對手中國，而是日本。由於目前全球僅台積電、三星與英特爾具備運作2奈米級別先進製程晶圓廠的能力，若洩密案屬實，可能是日本試圖藉此技術突破進入先進晶圓代工「金字塔頂端」的一環。

Korea Joongang Daily報導，這起風波也讓原本密切的台日半導體合作出現裂痕。台積電預計今年下半年於高雄啟動2奈米晶片量產，並同步在美國興建第三座廠房，將最先進製程移出台灣的做法，在國內引發反彈，加大技術外流風險。報導分析，隨著半導體戰略地位日益提升，不僅台灣、南韓，甚至中國也面臨技術外洩疑慮，使得「亞洲晶片強國技術保衛戰白熱化」。

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