行政院明通過災後復原特別條例　雲嘉南高屏6縣市列災區

▲嘉義淹水養豬場災情慘重，有豬農飼養的3500隻豬隻「剩不到100隻」。（圖／記者翁伊森翻攝）



記者陳家祥／台北報導

丹娜絲颱風、西南氣流帶來豪雨重創西南部，行政院預計明天院會通過「丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別條例」草案。行政院政委陳金德今（6日）說，特別條例金額仍在調整，除了災損嚴重的台南市、嘉義縣市外，另也將納入高雄市、屏東縣、雲林縣等，未來將正式公告範圍。

丹娜絲颱風7月初侵襲台灣，重創中南部地區，後續又有西南氣流帶來的強降雨，導致中南部幾個縣市遲遲無法做完災後復原工作。行政院近期陸續拍板受災戶租金補貼加碼、修繕貸款利息補貼、重建獎勵、租稅減免等；另外，也公布「家園復原慰助金」、「上工津貼補助金」、「媒合簽約獎勵金」等。

兼任行政院雲嘉南災後復原前進指揮所指揮官的政委陳金德今表示，特別條例內容由內政部草擬，經濟部、農業部、原民會與交通部也都會提出意見與需求，架構已初步審查完成，但因地方災情嚴重等因素，預算規模還在調整，預計明天會提院會說明後通過。

陳金德說，特別條例將涵蓋颱風與0728豪大雨至今的縣市災損需求，包括雲林、嘉義市、嘉義縣、台南、高雄、屏東等6縣市將列為災區；此外，特別條例經立法院通過後就會施行，施行時間估計約2年至3年，依立法院通過為準。

至於特別條例預算會納入哪些範圍？陳金德指出，包括弱勢戶修繕與拆除經費；因房屋拆除或路樹傾倒等廢棄物與土石方等，處理經費至少新台幣5億元；石綿瓦去化方面，原本政院已核定新台幣7.9億元，不夠的部分將納入特別條例。