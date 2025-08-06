台美關稅若達成協議　行政院：一定會有文本、會送立法院審議

▲行政院龔明鑫秘書長及經貿談判辦公室顏慧欣副總談判代表談論關稅。（圖／記者黃國霖攝）



記者陳家祥／台北報導

美國將對台灣課徵20%的對等關稅，預計8月7日實施，經貿辦副總談判代表顏慧欣6日表示，7日並非台美談判截止日，後續還會繼續與美國協商，行政院秘書長龔明鑫則說，台灣跟美國如果達成協議的話一定會有文本，而且會送交立法院做審議，這是沒有問題的。

顏慧欣說，對等關稅談判當然就是希望美國降低貿易逆差，增加產業的產能，所以任何議題美國都會希望盡可能納入，只要可以達到剛剛的目標，「因為談判都還在動態發展中，所以沒有達到最後共識底定前，現階段都還不方便透露」。

至於協議的內容，顏慧欣說，目前可以看到，美國有公布新的稅率國家中，唯一有公開共同聲明的只有印尼，其他國家只有「事實文件」，這都是美國或是雙方對於談判內容有共識，去公布目前底定的方向，還沒有看到明確完整的協議內容，至於是不是會有協議內容，應該都是看美國跟個別國家談判進度。

龔明鑫補充，台灣跟美國如果達成協議的話一定會有文本，而且會送交立法院做審議，這是沒有問題的。

另外，若對等關稅、半導體資通訊關稅不一樣的話，會不會協商成一個關稅？顏慧欣說，232調查跟對等關稅是兩個分別的議題，只是歐盟、日本也會試著把對等關稅跟232調查放在一起處理，從台灣角度也是，因為要改善台美貿易逆差，很大一塊是來自資通訊產品，而這些產品目前受到232調查，台灣也希望採取類似的策略，希望可以合併處理。

顏慧欣強調，接下來會給予相同稅率或不同稅率，這是美方自己的決定，就台灣來說，會盡可能在半導體的產品上面爭取對台灣最合理、有競爭力的一個稅率。