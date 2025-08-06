談投資拼降關稅　經貿辦：順應台廠擴大對美投資趨勢

▲行政院經貿談判辦公室副總談判代表顏慧欣。（圖／記者黃國霖攝）



記者陳家祥／台北報導

美國將對台灣課徵20%的對等關稅，預計8月7日實施。行政院強調，此為暫時性關稅，且7日並非台美談判截止日，後續將持續與美國協商。針對擴大對美投資部分，行政院經貿辦副總談判代表顏慧欣今（6日）表示，「投資議題會談、也要談」，會順應台灣企業本來就已擴大對美投資的趨勢，放在供應鏈合作與232調查過程中，希望可以一併跟美國商討如何處理投資相關議題。

行政院秘書長龔明鑫、發言人李慧芝以及經貿談判辦公室副總談判代表顏慧欣，今天對外說明關稅及產業支持方案議題。

媒體詢問對美擴大投資，能否透露投資金額？顏慧欣說，對於投資的議題，美國在討論對等關稅的重點，是要降低貿易逆差，另外要增加在美國製造業的產能，所以當然會希望比較多國家增加在美投資，「投資議題會談、也要談」，會順應台灣企業本來就已經擴大對美國投資的趨勢，放在供應鏈合作與232調查過程中，希望可以一併跟美國商討如何處理投資相關議題。

針對後續美國要公布的半導體產業232調查，是不是就是談判結果？顏慧欣說，不能現在下定論。因為台灣希望232條款跟美國討論的方向，可以跟對等關稅一起做商討，「這些議題都是相互連動」，會藉由台美互動討論過程，還包括美方接下來對台灣相關的提案態度、或台灣回應的態度，再來決定要給予的半導體關稅，所以這個議題，就是等待美國確定稅率。

而川普希望半導體產業能到美國生產，政府是否允許半導體產業大規模投資美國？龔明鑫說，企業的全球佈局部分有兩種，一種是外移，縮減台灣投資甚至不做了，移到海外去，早期可能是這樣，因為台灣的生產成本提高了；另一種是能力延伸，不僅沒有減少國內生產、甚至加碼立足台灣，把這個力量延伸到全球，這是全球佈局的策略之一，政府樂觀其成。

龔明鑫說，政府本來的政策方向立場就是立足台灣佈局全球，希望最終達到經濟日不落國的角色。美國也是一個很好的投資方向，假設AI的發展會主導未來10年、20年的產業發展方向，將來最重要的AI發展地或是可能的商機，美國應該是最重要的，台灣不可能放棄這部分。

龔明鑫表示，對政府來講，有對外投資的一些審核機制，企業界做海外佈局有自身的考量，政府有審查機制，針對國家安全或整體產業利益會做適度審查。