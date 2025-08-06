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談投資拼降關稅　經貿辦：順應台廠擴大對美投資趨勢

▲▼行政院龔明鑫秘書長及經貿談判辦公室顏慧欣副總談判代表談論關稅。（圖／記者黃國霖攝）

▲行政院經貿談判辦公室副總談判代表顏慧欣。（圖／記者黃國霖攝）

記者陳家祥／台北報導

美國將對台灣課徵20%的對等關稅，預計8月7日實施。行政院強調，此為暫時性關稅，且7日並非台美談判截止日，後續將持續與美國協商。針對擴大對美投資部分，行政院經貿辦副總談判代表顏慧欣今（6日）表示，「投資議題會談、也要談」，會順應台灣企業本來就已擴大對美投資的趨勢，放在供應鏈合作與232調查過程中，希望可以一併跟美國商討如何處理投資相關議題。

行政院秘書長龔明鑫、發言人李慧芝以及經貿談判辦公室副總談判代表顏慧欣，今天對外說明關稅及產業支持方案議題。

媒體詢問對美擴大投資，能否透露投資金額？顏慧欣說，對於投資的議題，美國在討論對等關稅的重點，是要降低貿易逆差，另外要增加在美國製造業的產能，所以當然會希望比較多國家增加在美投資，「投資議題會談、也要談」，會順應台灣企業本來就已經擴大對美國投資的趨勢，放在供應鏈合作與232調查過程中，希望可以一併跟美國商討如何處理投資相關議題。

針對後續美國要公布的半導體產業232調查，是不是就是談判結果？顏慧欣說，不能現在下定論。因為台灣希望232條款跟美國討論的方向，可以跟對等關稅一起做商討，「這些議題都是相互連動」，會藉由台美互動討論過程，還包括美方接下來對台灣相關的提案態度、或台灣回應的態度，再來決定要給予的半導體關稅，所以這個議題，就是等待美國確定稅率。

而川普希望半導體產業能到美國生產，政府是否允許半導體產業大規模投資美國？龔明鑫說，企業的全球佈局部分有兩種，一種是外移，縮減台灣投資甚至不做了，移到海外去，早期可能是這樣，因為台灣的生產成本提高了；另一種是能力延伸，不僅沒有減少國內生產、甚至加碼立足台灣，把這個力量延伸到全球，這是全球佈局的策略之一，政府樂觀其成。

龔明鑫說，政府本來的政策方向立場就是立足台灣佈局全球，希望最終達到經濟日不落國的角色。美國也是一個很好的投資方向，假設AI的發展會主導未來10年、20年的產業發展方向，將來最重要的AI發展地或是可能的商機，美國應該是最重要的，台灣不可能放棄這部分。

龔明鑫表示，對政府來講，有對外投資的一些審核機制，企業界做海外佈局有自身的考量，政府有審查機制，針對國家安全或整體產業利益會做適度審查。

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