普發1萬韌性特別預算如數編？　龔明鑫：再觀察一下

▲行政院龔明鑫秘書長及經貿談判辦公室顏慧欣副總談判代表談論關稅。（圖／記者黃國霖攝）



記者陳家祥／台北報導

美國將對台灣課徵20%的對等關稅，預計8月7日實施。外界關注行政院是否會通過在野黨版本5450億元韌性特別預算案，並編列普發現金1萬元的2350億元經費？行政院秘書長龔明鑫今（6日）表示，美國白宮預告川普在台北時間明天凌晨4點30分有新消息要宣布，「特別預算的部分，要觀察」，看看到底做怎麼樣的說明。

針對特別預算的部分，5450億是否會編滿、並包含補發現金？龔明鑫說，「特別預算的部分，要觀察」，說不定川普總統明天清晨會有一些說明也不一定，所以稍微等一下，等看看到底做怎麼樣的說明。

龔明鑫說，如果明天對等關稅20%有改變的話，ICT關稅也有一些對外的宣布的話，會做最快評估，特別預算或條例需不需要做一些修正，總是希望能夠幫助企業界越快越好。

而目前的預估都是以20%來看，如果最終的結果稅率出來的話，還會有更新的估算嗎？龔明鑫說，「好，會」，只要有新的進展、確定的進展，就會做重新評估且對外說明。

龔明鑫表示，今天暫時性關稅從10%變成20%，或是說談判階段性成果從32%變20%，盡快重新評估後，是不是需要用以緩濟急的方式，如果有新的結果出來後會進快評估調整支持方案。

媒體追問，行政院是否要等到明天凌晨川普宣布後，才會決定特別預算的930億產業支持方案及普發現金？行政院是否已經掌握川普的新宣布是否與台灣有關？龔明鑫則說，「不知道」，他強調自己並沒有參與談判，要大家一起等4點30分川普的宣布。